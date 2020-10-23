Любимые продукты россиян подорожают к Новому году 

Представители продовольственной отрасли рассказали «Вечерней Москве» , рост стоимости каких продуктов следует ожидать в ближайшее время.

По словам исполнительного директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в первую очередь подорожают макаронные изделия. В их стоимость заложена наиболее высокая доля продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую также обновили многолетние максимумы.

Кроме того, эксперт ожидает роста цен на мясо и молоко, обусловленного подорожанием кормовых культур.

При этом руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что серьезного подорожания мяса птицы, говядины и свинины не будет из-за «банального закона спроса и предложения».

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько, комментируя прогнозы по росту цен на икру лососевых, заявил, что рост рыбных продуктов происходит всегда. На это влияет рост аренды складских помещений, топлива, ужесточение законодательства и т.д. По его словам, производителям выгоднее продавать рыбу за рубеж с корабля, минуя логистику внутри России.

При этом эксперты считают, что рост цен на все категории продуктов не будет критичным. В связи с сокращением реальных доходов граждан будет наблюдаться переориентирование спроса на более дешевую продукцию.