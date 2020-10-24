Пенсии отберут у некоторых россиян

Например, выплат больше не получат те граждане РФ, которые успели отойти в мир иной, не уведомив об этом соответствующие органы.

По заведенному в ПФР порядку, в том случае, если пожилой россиянин скончался, с 1 числа следующего месяца пенсия ему больше не полагается. Однако если родственники промедлили со свидетельством о смерти, то есть риск, что покойнику будут начислены лишние казенные деньги.

Дальше, заявляет ПФР, может и вовсе произойти страшное: родственники умершего могут соблазниться его последней пенсией (а то и не одной) и снимать ее самостоятельно, по доверенности или в банкомате. Это, считает Пенсионный фонд, является преступлением, и организация грозит обратиться в правоохранительные органы за взысканием суммы обратно, если подобное будет зафиксировано.

Ранее в октябре известный российский экономист Михаил Хазин жестко раскритиковал очередную заморозку накопительной части пенсии, возложив ответственность за эту инициативу на либеральных экономистов (кстати, их также обвинял в кризисе и Геннадий Зюганов на видеовстрече Путина с лидерами фракций).

По мнению Хазина, именно те же самые люди, которые последние несколько лет занимаются махинациями с пенсионными накоплениями, должны понести хотя бы какую-то ответственность за то, что они делают. А занимаются они, считает эксперт, ничем иным, как мошенничеством. Разработкой новой пенсионной реформы необходимо заняться совсем другим людям, уверен Хазин.