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Пенсионный фонд отберет пенсии у некоторых россиян 

Deita.ru 1 час назад
Пенсии отберут у некоторых россиян
Фото: Тасс
Например, выплат больше не получат те граждане РФ, которые успели отойти в мир иной, не уведомив об этом соответствующие органы.
По заведенному в ПФР порядку, в том случае, если пожилой россиянин скончался, с 1 числа следующего месяца пенсия ему больше не полагается. Однако если родственники промедлили со свидетельством о смерти, то есть риск, что покойнику будут начислены лишние казенные деньги.
Дальше, заявляет ПФР, может и вовсе произойти страшное: родственники умершего могут соблазниться его последней пенсией (а то и не одной) и снимать ее самостоятельно, по доверенности или в банкомате. Это, считает Пенсионный фонд, является преступлением, и организация грозит обратиться в правоохранительные органы за взысканием суммы обратно, если подобное будет зафиксировано.
Ранее в октябре известный российский экономист Михаил Хазин жестко раскритиковал очередную заморозку накопительной части пенсии, возложив ответственность за эту инициативу на либеральных экономистов (кстати, их также обвинял в кризисе и Геннадий Зюганов на видеовстрече Путина с лидерами фракций).
По мнению Хазина, именно те же самые люди, которые последние несколько лет занимаются махинациями с пенсионными накоплениями, должны понести хотя бы какую-то ответственность за то, что они делают. А занимаются они, считает эксперт, ничем иным, как мошенничеством. Разработкой новой пенсионной реформы необходимо заняться совсем другим людям, уверен Хазин.
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Комментарии 8
Личный счет , Геннадий Зюганов , Михаил Хазин , Пенсионный фонд РФ , МВД
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