Родители смогут получить ежемесячные выплаты при определенных условиях.

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял важное решение, которое коснется миллионов российских семей, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о выделении дополнительных средств на детские пособия. Напомним, что на данный момент российские семьи при определенных условиях могут получать ежемесячные выплаты на детей.

Речь идет о пособиях, которые выдаются семьям, где воспитываются дети в возрасте до трех лет. При этом важным условием предоставления средств является количество детей в семье. Так, пособие будет назначено на третьего и последующего ребенка.

Кроме того, выплата положена только одной категории семей, а именно малоимущим семьям. Размер такой выплаты сейчас в среднем по России составляет чуть более 10 тыс. руб. На данные пособия в регионы России направлено дополнительно 4 млрд руб.