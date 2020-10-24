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Пособия на детей. Правительство приняло важное решение по выплатам 

Konkurent.ru 50 минут назад
Родители смогут получить ежемесячные выплаты при определенных условиях.
Премьер-министр России Михаил Мишустин принял важное решение, которое коснется миллионов российских семей, сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о выделении дополнительных средств на детские пособия. Напомним, что на данный момент российские семьи при определенных условиях могут получать ежемесячные выплаты на детей.
Семьи с детьми получат новые выплаты
Речь идет о пособиях, которые выдаются семьям, где воспитываются дети в возрасте до трех лет. При этом важным условием предоставления средств является количество детей в семье. Так, пособие будет назначено на третьего и последующего ребенка.
Кроме того, выплата положена только одной категории семей, а именно малоимущим семьям. Размер такой выплаты сейчас в среднем по России составляет чуть более 10 тыс. руб. На данные пособия в регионы России направлено дополнительно 4 млрд руб.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Газета "Конкурент"
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