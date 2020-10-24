Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

Как получить доплату к пенсии

Майк Габриелян
1 час назад
Эксперты рассказали, как получить дополнительные выплаты по линии Пенсионного фонда. Об этом сообщает дзен-канал «Налоговый эксперт».
Как получить доплату к пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
При наличии установленного трудового стажа будет выплачиваться накопительная пенсия, если работодатель отчислял средства на эти цели.
Лицам без необходимого срока трудоустройства будут назначать социальную пенсию. Ее можно увеличить за счет выплат из регионального бюджета. Таким образом достигается прожиточный минимум.
Некоторые россияне имеет право на получение дополнительных пособий, каждый месяц их включают в пенсию. Это, например, ветераны боевых действий узники концлагерей, вдовы военнослужащих.
Льготники также имеют право на компенсацию социальных услуг. Доплата составляет 1155 рублей и предоставляется деньгами или соцуслугами. Сюда относятся медикаменты. еда, транспортные расходы и т.д.
Также всем гражданам доступна страховая пенсия. Ее рассчитывают с помощью индивидуальных трудовых баллов. Уточнить информацию можно в ПФР или МФЦ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Голикова заявила: в ПФР незаконно отказывают в использовании маткапитала.
Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители