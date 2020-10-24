Как получить доплату к пенсии

При наличии установленного трудового стажа будет выплачиваться накопительная пенсия, если работодатель отчислял средства на эти цели.

Лицам без необходимого срока трудоустройства будут назначать социальную пенсию. Ее можно увеличить за счет выплат из регионального бюджета. Таким образом достигается прожиточный минимум.

Некоторые россияне имеет право на получение дополнительных пособий, каждый месяц их включают в пенсию. Это, например, ветераны боевых действий узники концлагерей, вдовы военнослужащих.

Льготники также имеют право на компенсацию социальных услуг. Доплата составляет 1155 рублей и предоставляется деньгами или соцуслугами. Сюда относятся медикаменты. еда, транспортные расходы и т.д.

Также всем гражданам доступна страховая пенсия. Ее рассчитывают с помощью индивидуальных трудовых баллов. Уточнить информацию можно в ПФР или МФЦ.