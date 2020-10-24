Эксперт раскрыл секреты успешных инвесторов 

Финансовый консультант Игорь Файнман назвал самым простым решением для начинающих инвесторов открытие брокерского счета в банках, где у них уже есть счета. Об этом пишет портал «Банки.ру».

По словам Файнмана, если инвестор решит пойти сложным путем, ему придется заранее проверить несколько параметров. В первую очередь — наличие у брокера лицензии на осуществление брокерской деятельности. Информацию о лицензии можно найти на сайте брокера, а проверить ее — на https://www.cbr.ru/securities_market/registries/ сайте Центробанка в разделе «Реестры».

«Если у брокера нет лицензии, то это, скорее всего, продавец чего-то несвежего», — предупредил Файнман.

Он подчеркнул, что заранее нужно ознакомиться с информацией о тарифах и комиссиях: иногда брокеры берут комиссию даже за выдачу бумажных справок.

Третий шаг — прочитать отзывы о брокере в интернете и упоминания о нем в новостях. Начинающим инвесторам стоит выбирать крупных и известных брокеров, которые на рынке давно.

Также стоит проверить положение компании в различных рейтингах брокеров. Рейтинги можно посмотреть на https://www.banki.ru/investment/brokers/ «Банках.ру» и https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx сайте Московской биржи

Файнман отметил, что у брокера должно быть мобильное приложение, которое клиент может установить на свое устройство.

Консультант добавил, что в случае открытия брокерского счета в своем банке инвестор сэкономит время и комиссию за перевод денег между счетами. Кроме того, банк не будет агрессивно забрасывать клиента предложениями.

«В случае с банком вы как клиент для него незаметны, вы наночастица. Если речь идет о чистом брокере, то мы для них клиент, с которого нужно получить максимум прибыли. Поэтому нам агрессивно продают различные продукты», — подчеркнул Файнман.

Как писал «Рамблер», ранее в России предложили ввести индивидуальные инвестиционные счета, по которым россияне смогут получить двойные налоговые льготы.

В Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) рассказали, что речь идет о создании индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Инвесторы с такими счетами смогут получать ежегодный налоговый вычет с внесенных сумм и будут освобождены от подоходного налога при снятии средств (только если средства снимаются, когда пройдет установленный срок).

Деньги с таких счетов можно будет снять не раньше, чем через три года. Это более длительное ограничение, чем у других ИИС.