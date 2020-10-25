В сети отреагировали на прогноз о подорожании продуктов

Прогноз для издания «Вечерняя Москва» от ряда экспертов, согласно которому в России к Новому Году ожидается повышение цен на повседневные продукты, вызвал реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 24 октября в сервисе Яндекс. Новости.

«На территории РФ, конечно, не хватает места для сбора пшеницы, каждый раз летом пишут, что мы бьем рекорды по сбору урожая, что в хранилищах всего полно, только все идёт на экспорт. Потому что продавать внутри страны — на этом много не заработаешь. По поводу молока лучше властям вообще помалкивать, так как сейчас везде только разбавленное. В России нет такого количества коров, чтобы обеспечить страну настоящим молоком. Все сводится к тому — что сначала говорят, что подорожает одно, а потом как домино — начинает дорожать все», — считает пользователь под псевдонимом «Капитан Очевидность».

Часть пользователей не смогла понять: зачем о таком предупреждать жителей России? По видению комментаторов, граждане и так находятся в состоянии повышенного стресса из-за падения уровня доходов и общей ситуации на фоне пандемии коронавируса.

«Мне всегда поражала эта фраза: «Граждан предупредили о росте цен на продукты». И? Что, от этого людям легче стало? Или тем самым правительство выполнил главную задачу — предупредило граждан? Если вы знаете о росте цен, так и предупредите, т. е. предотвратите этот рост цен, а не людей пугайте, которые уже и так в отчаяние находятся последних лет тридцать», — поделился мнением пользователь «Аре Лав».

Отдельные комментаторы предложили провести национализацию предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых на территории Российской Федерации, а вырученные средства направить на улучшение благосостояния граждан России.

«Может все-таки нужно национализировать российские богатства? А то мы кормим весь Мир, а наживается кучка проходимцев! Богатейшая страна, а мы питаемся плодами генной инженерии, где даже в Европе — продукты в 100 раз качественней и доступней для их уровня», — написал пользователь bmw.

Тем не менее, некоторые комментаторы считают, что повышение цен произойдёт в любом случае. К тому привела пандемия коронавируса и проблемы, связанные с уборкой урожая, надоями молока и другими видами производств, связанных с поставками на прилавки повседневных продуктов.

«Новый сезон — новые цены, как говорится. Это объяснимо, особенно для сельхозпродукции. Урожай выращен, себестоимость посчитана — сложилась определенная цена. Хотя к Новому году цен на товары и услуги периодически повышаются. Видимо, из-за высокого спроса в том числе. Но, опять же, это только прогноз. Все еще может измениться. Учитывая тяжелую эпидемиологическую обстановку, небольшой кризис мы всё-таки имеем. На ценах это, скорее всего, скажется. Вся надежда на ФАС, на жесткий контроль с ее стороны и урегулирование. Нельзя, чтобы неподъемные цены рухнули на обычных людей», — пишет Вета Б.

Напомним, 22 октября ряда экспертов заявило изданию «Вечерняя Москва» о том, что в России к Новому Году ожидается повышение цен на повседневные продукты.