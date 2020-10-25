Как изменится размер пособий в России 

В 2021 году в России вырастут пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком. Как сообщает «Ура.ру» , это связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 392 рублей.

Минимальные выплаты по беременности и родам с начала следующего года вырастут на 1 206 рублей — до 57 037 рублей, максимальное пособие — до 340 795 рублей (рост на 18 604).

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в 2021-м составит 4 956,8 рубля (рост на 104,8 рубля). Максимальные выплаты достигнут 29 600,48 рубля в месяц (прибавка в 1 615,82 рубля).

Кроме того, МРОТ учтут при расчете больничного, выплаты составят 407,41 рубля в день.

Как сообщал «Рамблер», ранее чиновники напомнили, как оформить пособие по беременности и родам. После получения больничного листа необходимо подать заявление на работе. Размер пособия рассчитает бухгалтер с учетом общего стажа, максимального размера пособия, среднего заработка и количества дней декретного отпуска. На подсчеты и начисления у работодателя есть десять дней после того, как женщина подала заявление и принесла больничный.

Работодателю расходы на пособие полностью возмещает Фонд социального страхования (ФСС). Выплатить пособие нужно вместе с первой зарплатой, НДФЛ с него не удерживают.

Если у женщины менее шести месяцев стажа, пособие по беременности и родам ей рассчитают по МРОТ. Женщина, оформленная как ИП, сможет получить пособие, только если она стоит на учете в ФСС и уплачивает взносы.