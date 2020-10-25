Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.51
$
76.75
90.81
90.79
Прогноз
26.10 – 02.11
$
77.50
90.90
Индексы и котировки Brent
41.98
–0.02 Золото
1900.91
–0.15 РТС
1155.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1859
+0.0032
09.10
1.1827
20.10
12.10
28.09

Как изменится размер пособий в России 

Мария Иванова 47 минут назад
В 2021 году в России вырастут пособия по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком. Как сообщает «Ура.ру», это связано с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 392 рублей.
Минимальные выплаты по беременности и родам с начала следующего года вырастут на 1 206 рублей — до 57 037 рублей, максимальное пособие — до 340 795 рублей (рост на 18 604).
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в 2021-м составит 4 956,8 рубля (рост на 104,8 рубля). Максимальные выплаты достигнут 29 600,48 рубля в месяц (прибавка в 1 615,82 рубля).
Кроме того, МРОТ учтут при расчете больничного, выплаты составят 407,41 рубля в день.
Как сообщал «Рамблер», ранее чиновники напомнили, как оформить пособие по беременности и родам. После получения больничного листа необходимо подать заявление на работе. Размер пособия рассчитает бухгалтер с учетом общего стажа, максимального размера пособия, среднего заработка и количества дней декретного отпуска. На подсчеты и начисления у работодателя есть десять дней после того, как женщина подала заявление и принесла больничный.
Работодателю расходы на пособие полностью возмещает Фонд социального страхования (ФСС). Выплатить пособие нужно вместе с первой зарплатой, НДФЛ с него не удерживают.
Если у женщины менее шести месяцев стажа, пособие по беременности и родам ей рассчитают по МРОТ. Женщина, оформленная как ИП, сможет получить пособие, только если она стоит на учете в ФСС и уплачивает взносы.
Комментарии 3
Личный счет , Видео , Фонд социального страхования РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Болгария бьет тревогу из-за «Турецкого потока»
Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже
Обвал доходов россиян: ситуация становится хуже
10 тысяч на детей: кто получит новое пособие
10 тысяч на детей: кто получит новое пособие
В сети отреагировали на прогноз о подорожании продуктов
В сети отреагировали на прогноз о подорожании продуктов
Видео
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Как изменится размер пособий в России
00:51
Как изменится размер пособий в России
Личный счет
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Украине предсказали экономический армагеддон
00:31
Украине предсказали экономический армагеддон
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение