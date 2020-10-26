"Или потеряете": назван способ спасти сбережения

В условиях нарастающего экономического кризиса, каждый гражданин должен начать относиться к трате своих денег с большой осторожностью, ибо накопления и сбережения становятся большим дефицитом и роскошью, считает известный российский экономист Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал информационного агентства "Аврора".

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В этой связи, как считает эксперт, россиянам следует пересмотреть свои подходы к такой вещи, как инвестирование денег в различные активы. Сейчас, как отмечает Делягин, настаёт время, когда любой риск становится неоправданным, а значит, свои деньги нужно вкладывать только в самые надёжные и эффективные направления.

В первую очередь следует отказаться от любых предложений, по которым вам обещают процент очень сильно превосходящий официальную ставку рефинансирования Центрального банка . Если сейчас она замерла на уровне 4,25% годовых, значит, доходность любых коммерческих предложений не должна превышать 5-6%. Всё что выше этих значений - опасно.

Если не следовать этому простому правилу и "повестись" на заманчивое предложение, скорее всего, вы потеряете все свои деньги. В лучшем случае кто-то, кому вы их доверили, попробует вложить их в какие-то высоко рискованные проекты, в худшем, и так поступают мошенники, просто присвоит их себе, сказав, что у него не получилось вложить их удачно.