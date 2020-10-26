Россияне массово спасают деньги из банков

Небывалый отток денежных средств граждан из российских банков будет только усугубляться, сообщает ИА DEITA.RU.

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Об этом рассказали "Известиям" институциональные эксперты финансового рынка. По их словам, в период с 2020 по 2025 годы россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей.

Это вполне реальные цифры с учётом того, что, по данным Национального рейтингового агентства, только в промежутке с января по сентябрь граждане уже сняли со счетов 1,7 триллиона рублей.

Как считают специалиста, двумя основными причинами, по которым отток будет продолжаться, является снижение ключевой ставки ЦБ , повлекшее снижение процентов по депозитам, и появление налога на крупные банковские вклады.

По мнению старшего директора НРА Юрия Ногина, после того, как люди будут забирать свои деньги из банков, они будут вкладывать их в три основных альтернативы депозитам: в валюту, ценные бумаги и недвижимость.