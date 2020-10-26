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Россияне массово спасают свои деньги из банков

Deita.ru
32 минуты назад
Небывалый отток денежных средств граждан из российских банков будет только усугубляться, сообщает ИА DEITA.RU.
Россияне массово спасают деньги из банков
Фото: ТАССТАСС
Об этом рассказали "Известиям" институциональные эксперты финансового рынка. По их словам, в период с 2020 по 2025 годы россияне могут забрать из банков 3,4 триллиона рублей.
Это вполне реальные цифры с учётом того, что, по данным Национального рейтингового агентства, только в промежутке с января по сентябрь граждане уже сняли со счетов 1,7 триллиона рублей.
Как считают специалиста, двумя основными причинами, по которым отток будет продолжаться, является снижение ключевой ставки ЦБ, повлекшее снижение процентов по депозитам, и появление налога на крупные банковские вклады.
По мнению старшего директора НРА Юрия Ногина, после того, как люди будут забирать свои деньги из банков, они будут вкладывать их в три основных альтернативы депозитам: в валюту, ценные бумаги и недвижимость.
Примечательно, что рост популярности всех этих трёх путей постепенно приводит к перегреву на соответствующих рынках. Избыток спроса и скорость его увлечения в области жилой недвижимости растит цены на квадратный метр, курс иностранных валют также идёт вверх, а на фондовой бирже и вовсе растёт пузырь.
Личный счет,Центральный банк России,РИА "Дейта",газета "Известия",
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