Мишустин принял решение по льготам на оплату ЖКХ

Правительство приняло решение о временном продлении беззаявительного порядка получения субсидий по оплате ЖКХ. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано", — сказал он.

По словам Мишустина, гражданам, у которых есть право на такую льготу, не нужно будет обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Премьер заверил, что субсидии будут пролонгироваться автоматически.

"С 1 октября по 31 декабря они станут предоставляться в том же размере, что и раньше, а уже в следующем году их пересмотрят", — сказал он.

Изначально планировалось, что беззаявительный порядок будет действовать до начала октября, напомнил Мишустин.