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Потеряете все: куда опасно вкладывать деньги 

Мария Иванова 1 час назад
Потеряете все: куда опасно вкладывать деньги
Фото: РИА Новости
Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам не вкладывать деньги в программы, которые обещают доход, заметно превышающий официальную ставку рефинансирования Центробанка. Об этом сообщает DEITA.RU.
Делягин напомнил, что сейчас ставка составляется 4,25 процента годовых, поэтому доходность безопасных коммерческих предложений не может превышать пяти-шести процентов.
По словам экономиста, если доходность выше, речь в лучшем случае идет о вложениях в высокорискованные проекты, а в худшем — о мошенничестве. Оба варианты грозят полной потерей денег.
Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.
Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Делягин , Центральный банк России
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