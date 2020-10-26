Потеряете все: куда опасно вкладывать деньги 

Экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам не вкладывать деньги в программы, которые обещают доход, заметно превышающий официальную ставку рефинансирования Центробанка . Об этом сообщает DEITA.RU.

Делягин напомнил, что сейчас ставка составляется 4,25 процента годовых, поэтому доходность безопасных коммерческих предложений не может превышать пяти-шести процентов.

По словам экономиста, если доходность выше, речь в лучшем случае идет о вложениях в высокорискованные проекты, а в худшем — о мошенничестве. Оба варианты грозят полной потерей денег.

Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.

Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.