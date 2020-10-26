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Россияне сметают с прилавков новые iPhone 

Прайм 52 минуты назад
Россияне сметают с прилавков новые iPhone
Фото: РИА Новости
Новые iPhone традиционно вызвали ажиотажный спрос у россиян, — за три дня первая партия почти распродана, сети ожидают новых поставок, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских розничных сетей электроники.
Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов с поддержкой 5G: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Продажи двух моделей — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — начались в России в пятницу, 23 октября, до этого в течение двух дней можно было оформить предзаказ. Ритейлеры еще по итогам предзаказа сообщали о высоком спросе покупателей, особенно на модели в новом цвете "тихоокеанский синий".
Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 стоит в РФ от 79,99 до 94,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro — 99,99-129,99 тысячи рублей.

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС

Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали 23 октября 8 утра. Первая партия новых смартфонов практически полностью была распродана за первые выходные.

"На сегодняшний день после трех дней продаж в магазинах re:Store почти невозможно приобрести новинки, остались только единичные экземпляры iPhone 12. Мы ждем новой поставки, чтобы обеспечить высокий спрос на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro, в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе re:Store.

По словам вице-президента по закупкам и развитию компании "Связной" Михаила Догадина, по итогам первого уик-энда спрос на iPhone 12 и iPhone 12 Pro в полтора раза превышает продажи предыдущих моделей.
В первые дни продаж спрос на новинки от Apple был очень высоким и в сети "М. Видео-Эльдорадо".

"Мы ожидаем новое поступление смартфонов в перспективе 1-2 недель", — сообщили в компании.

Почти всю первую партию iPhone 12 и iPhone 12 Pro разобрали за выходные и в МТС.

"Новые партии товара ожидаются в ближайшее время", — прокомментировали в пресс-службе.

Представитель компании отметил, что спрос на новинки вдвое превышает продажи iPhone 11 на старте в прошлом году.
Это подтверждают и в "Билайне".

"Спрос на новые модели iPhone — iPhone 12 и iPhone 12 Pro — по итогам первых дней продаж в разы превышает показатель предыдущей линейки смартфонов Apple. Первую партию новинок в онлайн-магазине "Билайн" в первый же день почти полностью выкупили клиенты, оформившие предзаказ. В розничных салонах "Билайн" на текущий момент также наблюдается дефицит по всем моделям", — рассказали в пресс-службе.

АБСОЛЮТНЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ

По информации ритейлеров, наибольший интерес у покупателей вызвали модели iPhone 12 Pro, а самым популярным цветом стал "тихоокеанский синий", впервые появившийся у смартфонов Apple.

"Более 60% продаж первой партии смартфонов пришлось на модель iPhone 12 Pro, которая в отличии от iPhone 12 еще доступна для наших покупателей. Чаще всего новинки приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара, а хитом продаж остается модель iPhone 12 Pro 256 Гб в цвете "тихоокеанский синий", — рассказал вице-президент по закупкам и развитию "Связного".

Весь топ-3 продаж в re:Store занял iPhone 12 Pro "тихоокеанский синий" с объемом памяти по убыванию: 256 Гб, 128 Гб и 512 Гб.

"Далее по популярности идет iPhone 12 Pro графитовый с объемом памяти 256 Гб. Если говорить про iPhone 12, то наивысшей популярностью пользовался iPhone 12 синий на 128 Гб, далее iPhone 12 черный 128 Гб и iPhone 12 зеленый на 128 Гб", — сообщили в компании.

В re:Store 80% продаж новинки пришлось на Москву и Санкт-Петербург, далее следуют Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар и Тюмень.
В МТС ряд моделей самой популярной синей расцветки уже закончились. Самый высокий спрос также пришелся на версию Pro — ее выбирали 70% покупателей, рассказали в пресс-службе. Наибольший интерес в сети "М. Видео-Эльдорадо" равным образом вызывали старшие модели 12 Pro.

"На текущий момент 12 Pro, а также iPhone 12 синего и зеленого цветов c объемом памяти 256 Гб уже раскуплены. Модели в других цветах и c меньшим объемом памяти в "М. Видео" и "Эльдорадо" еще доступны, и в связи с высоким спросом ситуация с наличием быстро меняется", — сообщил представитель компании.

Самым востребованным на старте продаж в "Билайне" также оказался iPhone 12 Pro в цвете "тихоокеанский синий" с памятью 128 Гб. В топ-3 также вошла эта модель с 256 Гб памяти, а также iPhone 12 Pro графитового цвета с памятью 128 Гб.

"При этом уже на конец первого дня продаж iPhone 12 Pro полностью раскупили в нашем интернет-магазине, но его еще можно найти в некоторых офлайн-магазинах "Билайн", — сказали в пресс-службе компании.

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Личный счет , Компании , Статьи , Вымпелком , МТС , Apple , М.Видео , РИА Новости
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