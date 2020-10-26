В России взлетели цены на красную икру 

Оптовые цены на красную икру выросли на 40% из-за неблагоприятной путины лососевых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева.
В настоящее время икра горбуши предлагается по цене от 3 700 рублей за 1 кг, кеты — по 4 000 рублей, кижуча — по 4 500 рублей.
Есть факты роста цен до 8 000 рублей за кг. По мнению Савельева, к Новому году цены на красную икру поднимутся еще выше.
Эксперт отмечает, что в этом году было добыто 14 тысяч тонн красной икры — это количество вполне могло бы удовлетворить внутренний спрос, который оценивается в 12-15 тысяч тонн.
При этом прошлогодние остатки икры еще не все распроданы, и ее могут предлагать покупателям под видом свежей.
Савельев рекомендовал покупать икру в жестяных банках, упакованную на Дальнем Востоке с датой изготовления между июнем и октябрем текущего года.
Прошлогодняя икра, по словам эксперта, будет горчить, выделять сок и лопаться при разморозке.
Как ранее писал «Рамблер», четверть россиян планируют сократить расходы на новогодний стол. 24% опрошенных аналитиками банка «Открытие» респондентов признались, что собираются сэкономить на праздничном ужине. 47% граждан заявили, что не намерены сокращать траты на новогодний стол, еще 8% планируют увеличить бюджет праздничного застолья.