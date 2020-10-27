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СП назвала минусы изменения расчёта прожиточного минимума пенсионера 

News.ru и ещё 25 2 часа назад
В РФ усомнились в росте прожиточного минимума пенсионеров
Фото: ТАСС
Счётная палата РФ считает, что изменение методики расчёта прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодное увеличение прожиточного минимума пенсионера (ПМП) следует из заключения ведомства к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022–2023 годы.
Кроме того, если ПМП в регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению выплат, говорится в заключении.
…Эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен, — цитирует документ ТАСС.
Уточняется, что в 2020 году размер ПМП остался на уровне 2019 года в 24 регионах страны, в девяти из них не менявшись с 2018 года. Так, в данных субъектах общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей ФСД (федеральной социальной доплаты) составило от 0 до 10 рублей. В 2021 году размер ПМП останется без изменений в 18 регионах страны, а в 15 из них он не будет меняться уже третий год подряд, подчеркнули в ведомстве.
С 2021 года будет изменена методичка расчёта прожиточного минимума, в том числе, пенсионера. ПМП составит 86% величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом. По данным Минтруда, итоговая сумма составит в среднем 10 022 рубля в 2021 году.
Как писал NEWS.ru ранее, индексация МРОТ и пенсий уже предусмотрена бюджетом на 2021–2023 годы, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, дополнительного изменения законодательства для этого не потребуется.
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Личный счет , Павел Крашенинников , Пенсионный фонд РФ , Счетная палата , Конституционный комитет Госдумы , ИТАР-ТАСС
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