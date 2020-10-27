Размеры индексации пенсий и МРОТ раскрыли в Госдуме 

В ближайшие годы, с 2021 по 2023, в России будут проиндексированы пенсии, а также минимальный размер оплаты труда, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно законопроекту о бюджете Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022–2023 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года вырастет на 6,3% или 6044,48 рубля.

При этом, социальные пенсии проиндексируют на 2,6% с 1 апреля 2021 года. Средний размер выплаты увеличится до 10 058 рублей.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, соответствующие статьи расходов уже предусмотрены в консолидированном бюджете на этот период.

Кроме этого, как отметил депутат, дополнительного изменения законодательства для того, чтобы в России начали действовать новые положения Конституции об обязательной индексации социальных выплат, не потребуется.

Вместе с этим, по словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова , нижняя палата парламента планирует принять ряд законов, направленных на развитие социального блока изменений, внесённых в Конституцию, до конца осенней сессии.

Что же касается изменений в части МРОТ, то законодатели предлагают уже со следующего года отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.