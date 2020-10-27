Как вернуть украденные с карты деньги 

В случае кражи денег с банковской карты нужно сообщить об этом в банк и заявить в полицию. Об этом эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал «Прайму».

Если со счета в банке исчезли средства, его владелец должен по номеру телефону или через приложение сообщить в кредитную организацию об операции, проведенной не им, заблокировать карту, оформить ее перевыпуск и составить заявление на возврат денег, а также заявление в полицию о мошенничестве.

Чаще всего банки рассматривают заявление на возврат средств в течение 30 дней. Они обязаны вернуть деньги, в случае если информация об их краже была доведена до сведения кредитной организации в течение суток, а клиент не нарушил правила безопасности хранения карты (никому не сообщал ПИН-код и тому подобное).

В случае если банк отказал в возврате средств, владелец счета должен запросить отказ в письменном виде с обоснованием, а если кредитная организация этого не сделает либо неубедительно обоснует отказ, то клиент может обратиться в суд.

«Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца, то есть клиента», — добавил Кричевский.

В июле, как сообщал «Рамблер», стало известно, что число краж денег с банковских карт россиян выросло в шесть раз за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — в апреле каждый крупный банк из топ-100 зафиксировал не более нескольких десятков случаев кражи денег с карт с использованием переводов с карты на карту, а в июне — в среднем по 400-600 случаев.