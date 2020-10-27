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Зарплаты учителей в Москве выросли почти в три раза с 2010 года 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Зарплаты учителей в Москве выросли почти в три раза
Фото: РИА Новости
Заработная плата учителей в Москве с 2010 годы выросла три раза, врачей — 2,7 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в три раза, врачей — в 2,7 раза, среднего медицинского персонала — в 2,2 раза", — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что за девять месяцев текущего года средняя зарплата учителя в Москве составила 116,9 тыс. рублей, врача — 156,4 тыс. рублей, среднего медицинского персонала — 91,9 тыс. рублей.
Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, рост расходов городского бюджета на заработную плату учителей и медиков — отражение важности этих профессий для города.

"В сравнении с 2010 годом бюджетные ассигнования на зарплату московских учителей выросли в 2,2 раза, на зарплату врачей — в два раза, на зарплату среднего медицинского персонала — в 1,2 раза", — добавил Пуртов.

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Комментарии
Личный счет , Владимир Ефимов , Правительство Москвы
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