Зарплаты учителей в Москве выросли почти в три раза

Заработная плата учителей в Москве с 2010 годы выросла три раза, врачей — 2,7 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Зарплаты учителей с 2010 года в Москве выросли в три раза, врачей — в 2,7 раза, среднего медицинского персонала — в 2,2 раза", — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе уточнили, что за девять месяцев текущего года средняя зарплата учителя в Москве составила 116,9 тыс. рублей, врача — 156,4 тыс. рублей, среднего медицинского персонала — 91,9 тыс. рублей.

Как отметил министр правительства Москвы , глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, рост расходов городского бюджета на заработную плату учителей и медиков — отражение важности этих профессий для города.