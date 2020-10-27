Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят

Пандемия вынуждает предпринимателей сворачивать бизнес. Массовое закрытие торговых точек не за горами, предупреждают игроки рынка. Однако в Минпромторге не спешат прощаться с ретейлом. В ведомстве уверены: магазины продолжат функционировать в привычном режиме. Главное, соблюдать требования Роспотребнадзора . РИА Новости выяснило, какие меры удержат продавцов на плаву и не позволят взлететь ценам.

Минус магазин

С марта по июль закрылось 62 процента магазинов, подсчитали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Оставшиеся офлайн-продавцы опасаются, что им тоже придется покинуть рынок. В то же время доходы покупателей во втором квартале сократились на восемь процентов в годовом выражении. Это рекордное падение с 1999-го.

"Рассчитывать на рост доходов не приходится. Это серьезнейший вызов для ретейла", — говорит председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

На отрасль также легла дополнительная нагрузка: закупка масок, перчаток, санитайзеров, ежедневная дезинфекция помещений. Плюс траты на поддержание ассортимента и удержание цен. Такие же расходы несут контрагенты — поставщики.

"Мы испытываем определенный прессинг, выдавливающий цены вверх. Поскольку платежеспособный спрос не повышается, мы вынуждены их сдерживать. Но наши возможности не безграничны", — отмечает Беляков.

Обуздать инфляцию ретейлерам не под силу, считают аналитики. Слишком много негативных факторов.

"Цены растут уже полгода. В сентябре после очередного скачка курса доллара и евро темпы увеличились. В первую очередь подорожали импортные непродовольственные товары — бытовая техника, компьютеры", — указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

На очереди продукты питания. Ценники взлетят вслед за пшеницей, рекордно подорожавшей на внутреннем рынке. По данным Минсельхоза, пшеница третьего класса 15 октября стоила 13 137 рублей за тонну (плюс 0,7% за неделю), четвертого класса — 12 083 рубля (плюс 1,7%).

"Мировые биржевые цены в США поднялись на 27,3% с середины августа по 26 октября. На Лондонской бирже за тот же период — на 17,4 процента", — уточняет главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман.

Соответственно, дорожают хлеб, мясо, масло.

Под одну гребенку

От пандемии пострадала вся негосударственная экономика. Число предприятий малого и среднего бизнеса в России уменьшилось на 22,5 процента.

"Повторный локдаун может сократить их вдвое", — предупреждает Сергей Беляков.

Однако данные ассоциации разнятся с официальными. Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет налоговая служба , на 10 августа падение — 4,2 процента.

Все дело в методах учета, отличающихся у ведомств, не говоря уже об игроках рынка. Кроме того, есть тонкость с классификацией субъектов. Например, Росстат выделяет малые и средние предприятия только среди юридических лиц, а индивидуальных предпринимателей (ИП) рассматривает отдельно. Единый реестр отображает ИП как микро, малые и средние.

Глава Минпромторга Денис Мантуров не видит причин для паники. По его словам, магазины розничной торговли и предприятия общепита продолжат работать, если будут соблюдать все требования Роспотребнадзора. И, безусловно, многое зависит от эпидемиологической обстановки.

"Вторая волна грозит массовыми банкротствами торговых предприятий. Отрасль не восстановится до докризисного уровня в течение нескольких лет. С рынка уйдет много игроков, что повлечет за собой потерю рабочих мест", — полагает Артем Деев.

Безработица растет. Пик пришелся на сентябрь. По данным Минтруда, в прошлом месяце в центры занятости обратились 3,7 миллиона человек, в августе — 3,6.

Остаться на плаву

Ситуацию усугубляет завершение периода налоговых льгот. Приходит пора отложенных выплат. Предприниматели призывают правительство отсрочить НДС и страховые взносы во внебюджетные фонды на полгода. По их оценке, суммарный эффект этой меры для торговли превысит 405 миллиардов рублей.

Кроме того, бизнес предлагает ограничить ставку за расчеты банковскими картами — не более процента. Обсуждают также оплату больничных листов, обязательное тестирование сотрудников на COVID-19 на средства Фонда социального страхования

Однако вряд ли власти пойдут навстречу продавцам, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган

"Бюджет уже сверстан, а ситуация с его наполнением непростая", — напоминает он.

И все же некоторые послабления со стороны правительства помогли бы бизнесу остаться на плаву, подчеркивает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

"Согласно данным Сбербанка по онлайн-кассам, к октябрю большинство активных торговых точек с трудом вышли на мартовский уровень продаж. Общепит, туризм, сфера развлечений сократились на 40-50 процентов. Исключение — контрактные услуги, телекоммуникации и цифровые товары — там рост от 37 до 46 процентов. Это отражает ситуацию с потреблением, которое за период пандемии существенно снизилось", — говорит собеседник агентства.

В условиях экономической нестабильности предпринимателям сложно что-либо планировать. Неопределенность влияет и на клиентов: опасаясь новых ограничений, люди стараются меньше тратить. И какой из этого выход, пока не ясно ни бизнесу, ни потребителям.