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Девальвация: россияне все глубже залезают в долги 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Девальвация рубля спровоцировала отток капитала из России, падение реального уровня доходов граждан, рост закредитованности населения, что в купе может привести к росту социальной напряженности, заявил в программе «Деньги на свободе» экономический публицист Максим Блант.
Эксперт за основу обсуждения взял новость о том, что на прошедшем заседании совета директоров Центробанка РФ во второй раз подряд руководство регулятора не снизило ключевую ставку. Причиной тому Блан назвал неустойчивое положение российского рубля. Иными словами, обозреватель констатировал очередную за этот год девальвацию рубля.
Названы сроки новой девальвации в России
Он подчеркнул, что ослабление национальной валюты уже привело к значительным последствиям. Во-первых, по его словам, аналитики фиксируют отток капитала из страны. По прогнозу ЦБ общая сумма выведенная за год из страны будет стремиться к 53 миллиардам долларов.

«Глупо хранить деньги в падающей валюте», — отметил Блант, подчеркнув, что чем быстрее население и бизнес избавляются от рублей, тем быстрее падает российская валюта.

Во-вторых, ослабление рубля спровоцировало падение реального уровня доходов граждан РФ, что в свою очередь повлияло на снижение уровня конечного потребления в экономике. Эксперты ЦБ полагают, что показатели падения к концу года достигнут отметки в 6-7%. Логично, что на фоне вышеозначенного факта растет объем выданных населению кредитов.

«Население все глубже залезает в долги перед банками», — констатировал эксперт.

Максим Блант полагает, что рост долговой нагрузки рано или поздно способен спровоцировать социальный взрыв. Обозреватель заявил, что сегодня к этому «есть предпосылки», и социальное напряжение в настоящее время сконцентрировано в основном вокруг банков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Василий Колташов заявил, что в России с начала года произошло уже две девальвации рубля. Первый обвал нацвалюты произошел весной из-за пандемии и обвала нефти, второй — на фоне ослабления доллара ко многим мировым валютам и роста цен на нефть.
Причем вторая девальвация стала «позорной», отметил Колташов. По его мнению, на тот момент было много позитивных импульсов к укреплению рубля, но ими никто не воспользовался.
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Личный счет , Видео , Рынки , Максим Блант , Василий Колташов , Центральный банк России
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