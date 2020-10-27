Россияне установили рекорд в системе быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.