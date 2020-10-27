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Россияне установили рекорд по оплате через систему быстрых платежей

RB.ruиещё 1
1 час назад
Россияне в октябре установили рекорд по оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей: в этом месяце было совершено 213 тысяч переводов в пользу юрлиц, в то время как всего с момента запуска этого сервиса — 390 тысяч таких операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Россияне установили рекорд в системе быстрых платежей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Система быстрых платежей (СБП) была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг.
"С момента запуска в СБП было проведено почти 390 тысяч С2В-переводов на общую сумму более 1,67 миллиарда рублей. В октябре в СБП прошло 213 тысяч операций более чем на 765 миллионов рублей. В текущем месяце мы видим очень хороший прирост операций по сравнению с сентябрем как по количеству, так и по объему: 214% и 97% соответственно. И это устойчивый тренд — ежемесячный прирост только увеличивается", — привел данные регулятор.
Стремительный рост активности в СБП обусловлен различными факторами, пояснили в ЦБ. Это, в частности, высокий интерес со стороны граждан, которые имеют возможность быстро и удобно делать переводы по минимальной стоимости независимо от того, в каких банках они имеют счета.
"Также мы видим, какую заинтересованность проявляют к СБП торговые компании. И это понятно, ведь их издержки по операциям в системе в 2,5-3 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам", — добавили в Банке России.
Личный счет,Компании,Центральный банк России,РИА Новости,
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