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«Нафтогаз» резко поднял цены на газ для населения 

Украина.ру 3 часа назад
Украинцам резко подняли цены на газ
Фото: РИА Новости
НАК «Нафтогаз Украины» поднял цены для потребителей в ноябре на 35%, говорится в сообщении на сайте компании.
Правительство страны ранее отменило госрегулирование цен на газ, позволив «Нафтогазу» формировать их на основе стоимости импортного голубого топлива.

«Изменения цен на газ в ноябре обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо», — сказано в публикации.

Как уточняется, с ноября подключившимся к тарифу «Годовой» цена газа на следующие 12 месяцев составит 6,45 грн/куб.м с НДС (6450 грн за тысячу кубометров).
Напомним, до Майдана украинская власть продавала газ населению по 680 грн за тысячу кубометров, почти в 10 раз дешевле нынешних тарифов. Этого удавалось достичь, смешивая газ украинской добычи с импортным.
После госпереворота 2014 года тарифы начали расти, и в 2018 году стоимость газа для населения составляла около 10 тыс. грн. за тысячу кубометров.
Так что рост цен на газ продолжится — нынешние относительно низкие цены связаны с падением спроса на газ из-за кризиса, вызванного коронавирусом, и с восстановлением мировой экономики.
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Личный счет , Нафтогаз
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