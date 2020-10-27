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Выявлена новая угроза для пенсионеров 

Мария Иванова 3 часа назад
Выявлена новая угроза для пенсионеров
Фото: ТАСС
В Счетной палате (СП) России пришли к выводу, что изменение расчета прожиточного минимума пенсионера (ПМП) не гарантирует роста этого показателя. В заключении СП, опубликованном на сайте Госдумы, аудиторы предупредили, что стабильного роста материального обеспечения не будет.
Более того, в Счетной палате выяснили, что если ПМП в российском регионе не меняется в течение нескольких лет, это может привести к уменьшению пенсий в новом году по сравнению с текущим годом.
В СП проанализировали законопроект о бюджете Пенсионного фонда Росси (ПФР) на 2021 — 2023 годы. По новому документу, минимальный уровень пенсионного обеспечения россиянина должен быть не ниже ПМП субъекта, в котором он живет.
С 2021 года власти планируют изменить подходы к расчету прожиточного минимума, в том числе ПМП: последний будет составлять 86 процентов величины прожиточного минимума на душу населения, определенной по соотношению с медианным среднедушевым доходом. Прожиточный минимум на душу населения на очередной год не может быть ниже уровня текущего года.

«Вместе с тем эти изменения не гарантируют ежегодное увеличение ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — подчеркивается в заключении аудиторов.

В СП выяснили, что в 2020 году величина ПМП осталась на уровне 2019-го в 24 российских субъектах, в девяти из них размер ПМП не менялся с 2018 года. В результате в 24 субъектах рост пенсионных выплат у 96,4 процента получателей федеральных социальных доплат (ФСД) составил от нуля до десяти рублей.
В качестве примера в СП привели Саратовскую область, где ПМП не менялся уже несколько лет. Если ПМП в регионе останется без изменений и в 2022 году, то общая сумма выплат пенсионеру уменьшится на 1,66 рубля.
Как писал «Рамблер», ранее Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий. По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема — присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.
Финансовый аналитик Виталий Калугин заявлял, что за 2017-2019 годы россияне недополучили пенсий как минимум на один миллиард рублей, максимум — на три.
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