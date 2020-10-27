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Россияне захотели массово обанкротиться 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне захотели массово обанкротиться
Фото: ТАСС
Число запросов на банкротство физических лиц в России в сентябре 2020 года выросло на 73,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «Юрхелп», пишет ТАСС.
Больше всего запросов было в апреле — 11 867. Эксперты отмечают, что россияне захотели массово обанкротиться из-за общей ситуации в стране, а также вследствие сокращения доходов на фоне пандемии коронавируса. Лидерами по количеству запросов стали Москва и Московская область (27,4 процента от общего количества).
Далее идут Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,9 процента), а также Краснодарский край (6,2 процента). Эксперты уверены, что ситуация будет ухудшаться и следует ждать дальнейшего роста запросов на банкротство в 2021 году.
Более половины европейских компаний малого и среднего бизнеса отмечают, что в следующем году им грозит банкротство из-за пандемии коронавируса, если их доходы не начнут расти. Около 70 процентов фирм сообщили о снижении доходов.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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