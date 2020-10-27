Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий
заявил, что в случае прихода демократов к власти в США долларовые сбережения россиян могут отказаться под угрозой из-за новых жестких санкций. Об этом сообщает
«Прайм».
По мнению Русецкого, хотя пока власти США не рассматривают серьезных санкций, связанных с расчетами в долларах, опасность для российских юридических и физических лиц существует.
Также эксперт добавил, что процентные ставки на депозитах и доходность облигаций «с трудом перекрывают инфляцию в долларах США». Он отметил, что доходность десятилетних облигаций США составляет 0,8 процента, а базовая инфляция в стране составляет 1,7 процента.
Русецкий отметил, что россияне скупают доллары на максимумах после очередной волны ослабления рубля и в итоге могут проиграть. Он обратил внимание, что доллар падает к основным валютам. Кроме того, благодаря разработке вакцин мировая экономика в 2021 году вернется к росту и курс рубля нормализуется.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин
посоветовал россиянам покупать валюту, несмотря на высокие курсы.
Экономист рекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах. Он предупреждал, что доллар может рухнуть на треть на фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По мнению Делягина, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.