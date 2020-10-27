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Продукты резко подорожают перед Новым годом 

Артём Кульша 43 минуты назад
Продукты резко подорожают перед Новым годом
Фото: ТАСС
Продукты могут подорожать перед Новым годом на четверть. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Продукты питания и алкогольные напитки дорожают перед Новым годом по нескольким причинам — из-за роста доли импорта в результате сокращения объема продуктов нового урожая, динамики биржевой стоимости товаров, урожайности и, по словам исполнительного директора «Инвестиционно-аграрного фонда» Марины Строгой, политики розничных сетей. По ее словам, перед Новым годом магазины традиционно повышают цены. В этом году продукты могут подорожать на 20-25%.

«Не хотелось бы предрекать, что это заставит россиян брать дополнительные кредиты, но такое вполне возможно», — заявила Строгая.

Она объяснила это тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потребительские цены выросли в России втрое больше, чем в Европе, а покупательская способность снизилась сильнее, чем в Турции или на Украине. Строгая высказала мнение, что больше всего перед Новым годом подорожают алкоголь и деликатесы.
В свою очередь, председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев объяснил, что перед Новым годом в магазинах растут цены из-за роста спроса, а растет тот из-за желания россиян устроить себе хороший праздник.

«Для большинства пословица "Как встретишь новый год, так его и проведешь" — не пустой звук, чем продавцы и пользуются», — считает он.

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Личный счет , Михаил Дорофеев
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