Продукты резко подорожают перед Новым годом 

Продукты могут подорожать перед Новым годом на четверть. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Продукты питания и алкогольные напитки дорожают перед Новым годом по нескольким причинам — из-за роста доли импорта в результате сокращения объема продуктов нового урожая, динамики биржевой стоимости товаров, урожайности и, по словам исполнительного директора «Инвестиционно-аграрного фонда» Марины Строгой, политики розничных сетей. По ее словам, перед Новым годом магазины традиционно повышают цены. В этом году продукты могут подорожать на 20-25%.

«Не хотелось бы предрекать, что это заставит россиян брать дополнительные кредиты, но такое вполне возможно», — заявила Строгая.

Она объяснила это тем, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 потребительские цены выросли в России втрое больше, чем в Европе, а покупательская способность снизилась сильнее, чем в Турции или на Украине. Строгая высказала мнение, что больше всего перед Новым годом подорожают алкоголь и деликатесы.

В свою очередь, председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Обновление» Михаил Дорофеев объяснил, что перед Новым годом в магазинах растут цены из-за роста спроса, а растет тот из-за желания россиян устроить себе хороший праздник.