В России продлили выплату некоторых пособий

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Беременные и безработные россияне продолжат получать прямые выплаты от государства до конца 2021 года. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

« [Прямые выплаты будут действовать] с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

Эти выплаты в РФ назначат беременным, временно нетрудоспособным и ушедшим в отпуск из-за травмы на производстве.

Выплаты коснутся жителей Пермского края, Свердловской, Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Эти регионы были последними, где не действовала система выплат.