В России продлили выплату некоторых пособий

Беременные и безработные россияне продолжат получать прямые выплаты от государства до конца 2021 года. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
« [Прямые выплаты будут действовать] с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.
Эти выплаты в РФ назначат беременным, временно нетрудоспособным и ушедшим в отпуск из-за травмы на производстве.
Выплаты коснутся жителей Пермского края, Свердловской, Челябинской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Эти регионы были последними, где не действовала система выплат.
Система прямых выплат появилась в 2017 году. Она заключается в выплате пособий работникам напрямую от государства, а не от работодателя. Ранее правительство РФ сообщило, что составлен план по восстановлению экономики России, передает RT. Он насчитывает 500 мероприятий и продлится до 2024 года.