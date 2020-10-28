Опасные игры: где легче всего потерять деньги

На фоне снижения ставок по банковским вкладам часть россиян отдаёт предпочтение альтернативным активам. Выбор тут разнообразен, однако непрофессиональным инвесторам стоит избегать высокорисковых инвестиций. NEWS.ru разбирался, какую опасность могут таить в себе акции малоизвестных компаний, «мусорные облигации» и даже криптовалюта.

Известное высказывание Чарльза Дарвина о том, что «невежество чаще рождает уверенность, нежели знание» финансисты советуют понимать буквально: некомпетентный человек обычно переоценивает уровень своих навыков. В этом смысле незнание рождает даже большую ложную самоуверенность, чем знание, отмечают специалисты. Как известно, любое вложение связано с риском. NEWS.ru выяснял, какие инвестиции в 2020 году можно считать самыми ненадёжными и опасными для непрофессионала.

Только в первом полугодии россияне инвестировали в брокерские счета порядка 1,5 трлн рублей, в том числе около 50 млрд — в индивидуальные инвестиционные счета, свидетельствуют данные Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Это почти столько же, сколько россияне вложили в фондовый рынок за весь прошлый год. По данным Мосбиржи, за полгода число пользователей системы торгов увеличилось в 1,5 раза и достигло 5,3 млн человек. В 1,3 раза (до 3,2 млн) возросло число игроков на фондовой бирже Санкт-Петербурга.

Ничего удивительного тут нет. На фоне падения куса рубля, наблюдавшегося в течение года, рекордно низких ставок по депозитам и растущей инфляции люди пытаются начать зарабатывать там, где это ещё возможно.

По мнению президента НАУФОР Алексея Тимофеева, на рост интереса к фондовым рынкам повлияло снижение ставок по депозитам. Россияне начали искать альтернативные пути, с помощью которых можно приумножить свои доходы.

Сейчас приток инвесторов на фондовом рынке продолжается. Отмечается увеличение внимания к номинированным в валюте иностранным инструментам, инвесторы стремятся диверсифицировать свои вложения, — отметил Тимофеев.

В идеале диверсификация этих вложений должна не только защитить их (от инфляции, например), но и приумножить. Однако предвкушая возможную прибыль от инвестиций, нужно всегда помнить про оценку их надёжности.

News.ru

В числе рисковых вложений в 2020 году эксперты назвали «мусорные облигации». Это облигации, выпущенные компаниями с кредитным рейтингом ниже BB. Как правило, они выпускаются под высокие — двузначные — проценты. Такие бумаги включены в сектор повышенного инвестиционного риска и сектор роста Московской биржи . Торгуются они по стоимости существенно ниже номинала, невзирая на хороший купонный доход. Причина в том, что у игроков появляются сомнения в платёжеспособности эмитента. Для привлечения инвесторов компания начинает демпинговать, предлагая необоснованно привлекательные условия.

По мнению финансового эксперта и инвестора Яна Марчинского, существует большой риск, что выпустившая облигации фирма не сможет восстановить свои позиции:

Сегодня «мусорные облигации» демонстрируют достаточно высокую доходность, однако премия слишком мала относительно тех рисков, которые несут в себе подобные активы.

Покупка «мусорных облигаций» предполагает тонкое знание нюансов фондового рынка, отмечает экономист, профессор Никита Кричевский . И при должном понимании они, как и другие инструменты, могут приносить прибыль. В качестве примера эксперт приводит компанию Tesla — ведущего производителя машин на чистом топливе — доказавшую миру, что будущее у электрического транспорта есть. За 16 лет компания ни разу не завершала год с прибылью, работая в убыток. За первый квартал 2020 года Tesla впервые показала чистую прибыль. Акции компании считают «мусорными», хотя они всё время растут, отмечает Кричевский. Однако это, скорее, исключение, нежели правило. И неподготовленным инвесторам вложения в подобные активы могут дорого обойтись:

Кто из простых людей разбирается в этом? Учитель, военный, врач? Россияне, честно заработавшие свою «копейку», вряд ли решатся вложить её без страха и упрека чёрт знает во что. Эти люди давным-давно приучены вкладывать туда, где доходность будет низкой, но гарантированной.

По словам эксперта, сегодня россияне, скорее, потратят сбережения на категорию расходов, связанных с домом, семьёй, здоровьем, образованием. Они с большей вероятностью приобретут абонемент на занятия в фитнес-клуб, нежели купят «мусорную облигацию», убеждён Кричевский. Что, впрочем, хорошо.

Валютный рынок Forex финансисты называют ещё одним опасным местом для инвестиций. Главный риск инвестора или трейдера на валютном рынке — мошенничество брокера. Здесь первыми теряют деньги мелкие клиенты. Главное отличие рынка Forex от фондового рынка — его внебиржевая сущность, отсутствие единой биржи с одинаковыми для всех котировками, в один и тот же момент курсы валют для разных клиентов могут различаться.

Как правило компании, действующие на этом рынке, средства инвесторов на Forex не выводят. Они им дают некие, скажем так, аналоговые котировки, фактически оставляя деньги у себя. Большинство людей в силу финансовой неграмотности деньги, скорее всего, потеряют. Валютой надо заниматься, в валюте нужно разбираться, но это лучше делать не через Forex, а через валютную секцию Московской биржи, — говорит Марчинский.

По словам доцента кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Теймураза Вашакмадзе, на валютном рынке Forex в погоне за прибылью трейдеры используют повышенное «кредитное плечо». Они теряют деньги, даже если цена выбранной позиции изменилась незначительно:

Чем больше плечо, тем выше волатильность, поэтому и риски выше.

Ещё один высокорисковый актив — инвестиции в кредитные кооперативы и МФО. Все микрофинансовые организации делятся на МФК (микрофинансовые компании) и МКК (микрокредитные компании). Физические лица могут инвестировать только в МФК. Минимальная сумма инвестиций — 1,5 млн рублей. С дохода нужно платить налог 13%, при этом инвестиции в МФК не застрахованы государством. Микрофинансовая компания в любой момент может объявить себя банкротом, отказавшись возвращать вложенные средства.

С точки зрения потенциального инвестора, этот вид инвестиций в разы привлекательнее банковских вкладов, доходность по которым еле-еле покрывает инфляцию. При этом доход от инвестиций в МФК может превышать 20% годовых.

Изначально микрофинсирование задумывалось как эффективная система кредитования малого бизнеса. Однако в России этот вид кредитования как и инвестирования по объективным причинам приобрёл негативную окраску. По мнению Яна Марчинского, нужно очень внимательно смотреть на структуру компании. Многие фирмы в этой сфере работают в так называемой «серой зоне» и являются очень рисковыми для потенциальных инвесторов.

Пожалуй, самыми непредсказуемыми инвестициями являются Биткоин и другие криптовалюты. Главная опасность криптоактивов в том, что стоимость коинов (монет) определяется практически исключительно спросом на них. Она не подтверждается никакими материальными активами. В этом смысле динамика котировок малопредсказуема и крайне волатильна, поясняет Теймураз Вашакмадзе.

Криптовалюты — это новый и очень волатильный инструмент, поэтому риски тоже высокие, — говорит эксперт.

По мнению Никиты Кричевского, инвестиции в криптовалюты — это, скорее, дань хайпу трёхлетней давности. Вкладывать в них можно только те деньги, которые заведомо не жалко потерять.

Я бы здесь поменял формулу «10% от дохода на инвестиции». Возьмите 10% от этих 10%, то есть 1% и можете покупать криптовалюту, — говорит экономист.

Впрочем, получить прибыль от вложения в крипту можно, скорее, благодаря везению или инсайду. Для начинающего инвестора это просто рулетка, в которую выиграть крайне сложно, считает Кричевский.

То же относится и к финансовым пирамидам, правда, именно финансовые пирамиды эксперты считают самым опасным видом вложения. Зачастую финансовая пирамида маскируется под инвестиционную компанию и регистрируется как коммерческая организация. Инвестиции привлекают под какой-нибудь проект с высокой доходностью или обещают, что средства вкладчиков будут вложены в ценные бумаги. На деле же вкладчики получают доходы только за счёт взносов от новых участников и только до тех пор, пока идёт приток свежих денег. Это сродни онлайн-казино, поясняет Никита Кричевский. Любые инвестиции в компании, представляющие собой финансовые пирамиды, нужно в принципе исключить из своего инвестиционного портфеля, убеждён Ян Марчинский.

Все перечисленные выше способы вложения денег при определённых условиях могут принести доход. Однако для долгосрочного инвестирования такие активы малопригодны. Инвестировать в вышеуказанные инструменты самостоятельно человеку без опыта просто нецелесообразно, резюмирует Теймураз Вашакмадзе.