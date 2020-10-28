Кредиты начнут выдавать по водительским правам

Законопроект о расширении перечня документов для упрощённой идентификации при получении финансовых услуг внесён в правительство. В Минэкономразвития ожидают, что инициатива будет внесена в Госдуму в конце 2020 или начале 2021 года.

Если законопроект дойдёт до нижней палаты до конца 2020 года, то он может быть принят уже в весеннюю сессию, пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков Центробанк поддерживает инициативу.

Перечень операций, при которых допускается проведение упрощённой идентификации клиентов, приведён в «антиотмывочном» законе. Так, в их число входят получение займа на сумму до 15 тыс. рублей, передача участнику лотереи выигрыша на сумму до 100 тыс., заключение договора с негосударственным пенсионным фондом. Также, согласно «антиотмывочному» закону, упрощённой идентификацией можно будет воспользоваться при проведении почтового перевода на сумму до 15 тысяч рублей и обмене валюты эквивалентом до 100 тысяч рублей, пишут «Известия».

Для упрощённой идентификации клиенту достаточно предоставить в финорганизацию сведения о себе — ФИО, номер паспорта, сотовый телефон и на выбор: данные ИНН, СНИЛС или полиса ОМС, законопроектом предусматривается дополнение перечня документов номером водительского удостоверения.

Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объёмный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит её быстро и в облегчённом формате оказать, — прокомментировал инициативу Аксаков.

В некоторых кредитных организациях инициатива нашла одобрение, в связи с тем, что люди при посещении банка иногда забывают паспорт и приходится им отказывать в предоставлении услуги, теряя клиента. В то же время существуют риски мошенничества, так как водительское удостоверение легко подделать и нельзя проверить на вклейку фото, потому что документ заламинирован.

Возможно, для минимизации рисков добавится проверка человека через Госуслуги. Может быть, также будет применяться «Цифровой профиль», с помощью которого проверяется соответствие конкретного ФИО гражданина предъявленному водительскому удостоверению, — пояснил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

Руководитель проектов СКБ-банка Альберт Усенко добавил, что в РФ отсутствует единый реестр водительских удостоверений граждан и, соответственно, невозможно делать автоматизированные запросы из банковских систем в этот реестр.

Как писал NEWS.ru ранее, уровень лояльности россиян к банкам в 2020 году продолжил снижаться и составил всего 1,3 пункта, что является минимумом за последние пять лет. В начале этого года индекс лояльности клиентов составлял 5 пунктов, а в 2016 году — 43 пункта.