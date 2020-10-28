Какие выплаты получат россияне в ноябре

Российские семьи, среднедушевой доход в которых не превышает величины двух прожиточных минимумов и в которых воспитываются дети до трёх лет, как минимум с ноября по март следующего года будут получать ежемесячные выплаты от государства, сообщает ИА DEITA.RU.

Данная мера поддержки также распространится и на семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Продление выплат согласовал президент России Владимир Путин . При этом, самим семьям не придётся подавать для этого заявление. В ближайшие месяцы выплаты будут начислять им автоматически, без очного обращения в государственные органы.

Примечательно, что выплаты от государства получат россияне, имеющие детей, потерявшие работу. Они будут получать пособие по безработице.

Врачи также в ноябре продолжат получать стимулирующие выплаты от государства за работу с заражёнными COVID-19, однако система начисления надбавок изменится. Теперь они вновь, как и несколько месяцев назад, будут получать деньги пропорционально тому времени, которое они провели рядом с больными.

Вероятно, правительство продлит такие выплаты на весь 2021 год.