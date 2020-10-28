Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.30
$
77.45
91.11
91.40
Прогноз
02.11 – 09.11
$
76.64
88.70
Индексы и котировки Brent
40.86
–0.12 Золото
1906.96
–0.08 РТС
1152.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.10
1.1783
+0.0037
13.10
1.1746
25.10
16.10
02.10

Детям, врачам, учителям: в ноябре россиян ждут выплаты 

Deita.ru 1 час назад
Какие выплаты получат россияне в ноябре
Фото: РИА Новости
Российские семьи, среднедушевой доход в которых не превышает величины двух прожиточных минимумов и в которых воспитываются дети до трёх лет, как минимум с ноября по март следующего года будут получать ежемесячные выплаты от государства, сообщает ИА DEITA.RU.
Данная мера поддержки также распространится и на семьи с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Продление выплат согласовал президент России Владимир Путин. При этом, самим семьям не придётся подавать для этого заявление. В ближайшие месяцы выплаты будут начислять им автоматически, без очного обращения в государственные органы.
Примечательно, что выплаты от государства получат россияне, имеющие детей, потерявшие работу. Они будут получать пособие по безработице.
Врачи также в ноябре продолжат получать стимулирующие выплаты от государства за работу с заражёнными COVID-19, однако система начисления надбавок изменится. Теперь они вновь, как и несколько месяцев назад, будут получать деньги пропорционально тому времени, которое они провели рядом с больными.
Вероятно, правительство продлит такие выплаты на весь 2021 год.
Кроме этого, к 1 ноября кабмин закончит собирать предложения по изменению системы оплаты труда школьных учителей. Напомним, что депутаты Госдумы уже одобрили законопроект, который позволит правительству устанавливать единые требования к зарплатам педагогических работников. Это должно привести к росту их ставок.
Видео дня. Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Deita.ru: последние новости
Путин разрешил не платить за плохую коммуналку Путин разрешил не платить за плохую коммуналку Индексацию пенсий работающим пенсионерам забраковал Минфин Индексацию пенсий работающим пенсионерам забраковал Минфин В Госдуме предложили обложить налогом все валютные вклады В Госдуме предложили обложить налогом все валютные вклады
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Госдума , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Долларовые сбережения россиян оказались под угрозой
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Закрытие магазинов: цены на продукты взлетят
Атомный капкан для России
Атомный капкан для России
«Обвал доллара уже начался»
«Обвал доллара уже начался»
Видео
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
00:26
Эксперты спрогнозировали курс рубля к Новому году
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение