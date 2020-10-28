В ПФР рассказали, у кого отберут часть пенсии 

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Российские граждане, которые получают пенсию, должны незамедлительно обращаться в Пенсионный фонд России в случае обнаружения переплаты по их социальным выплатам.

В противном случае ПФР будет вынужден забрать часть выплаченной пенсии обратно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Nation News.

В ведомстве уточнили, что именно такая ситуация даёт организации право удержать часть пенсии, т.к. государство ошибочно начислило лишние деньги.

При этом, в Пенсионном фонде ссылаются на нормы федерального закона "О страховых пенсиях" от 28 декабря 2013 года.

Более того, как оказалось, есть и ещё основание, по которому у пенсионера могут отнять часть пенсии. Это "злоупотребления" со стороны пожилого человека.

Во всех подобных случаях ПФР сможет взыскать не более 20% от ежемесячной выплаты.