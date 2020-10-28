В ПФР рассказали, у кого отберут часть пенсии 

Российские граждане, которые получают пенсию, должны незамедлительно обращаться в Пенсионный фонд России в случае обнаружения переплаты по их социальным выплатам.
В противном случае ПФР будет вынужден забрать часть выплаченной пенсии обратно, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Nation News.
В ведомстве уточнили, что именно такая ситуация даёт организации право удержать часть пенсии, т.к. государство ошибочно начислило лишние деньги.
При этом, в Пенсионном фонде ссылаются на нормы федерального закона "О страховых пенсиях" от 28 декабря 2013 года.
Более того, как оказалось, есть и ещё основание, по которому у пенсионера могут отнять часть пенсии. Это "злоупотребления" со стороны пожилого человека.
Во всех подобных случаях ПФР сможет взыскать не более 20% от ежемесячной выплаты.
Накануне стало известно о том, глава Минфина Антон Силуанов выступил против возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом рассказали СМИ депутаты от ЛДПР и "Справедливой России".