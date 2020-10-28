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Атаки на банковские счета: россияне в опасности 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Атаки на банковские счета: россияне в опасности
Фото: depositphotos.com
Банки фиксируют рост атак на электронную почту сотрудников и предупреждают, что, если будут введены новые жесткие ограничения из-за коронавируса, то можно ожидать нового всплеска активности мошенников. Об этом пишет РИА Новости.
По словам управляющего директора «Абсолют банка» Олега Кусерова, в первую волну пандемии количество фишинговых писем от мошенников увеличилось примерно в два раза и спада пока нет.
Темы вредоносных писем, с помощью которых мошенники пытаются получить доступ к персональным данным, пока не связаны со второй волной пандемии COVID-19, однако ситуация может измениться при введении жестких ограничительных мер, отметил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

«Новых атак, связанных со второй волной коронавируса не зафиксировано. Используются иные сценарии фишинга. (…) Мы считаем, что число фишинговых атак с тематикой второй волны коронавируса вырастет в случае внедрения жестких ограничительных мер», — пояснил он.

Эксперты напомнили, что в подавляющем большинстве случаев преступники хотят проникнуть в инфраструктуру банка и заполучить данные клиентов. Таким образом они стремятся незаконно обогатиться.
«Рамблер» писал, что 27 октября Роспотребнадзор рекомендовал всем россиянам носить защитные маски в местах скопления людей. Также в постановлении ведомства содержится рекомендация приостановить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий в ночное время — с 23.00 до 06.00.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в России могут быть введены дополнительные ограничения, если не удастся справиться с нынешним ростом заболеваемости COVID-19.
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Комментарии 3
Личный счет , Анна Попова , Михаил Иванов , Росбанк , Роспотребнадзор , РИА Новости
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