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Кто получит новые выплаты от государства в 2021 году

Павел Тиунов
1 час назад
Беременные и временно нетрудоспособные жители нескольких российских регионов будут получать прямые выплаты от государства до конца 2021 года, сообщает издание Ura.ru, ссылаясь на информацию, опубликованную на портале нормативных актов. Речь идет об областях ранее, не включенных в федеральную программу.
Система прямых выплат ранее не действовала в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно сообщению на портале, с 1 января 2021 года беременные женщины и жители, получившие травму на производстве, смогут получать пособия не от работодателя, а напрямую от государства. Срок действия программы – до 31 декабря 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин продлил автоматическое начисление выплат на детей до 1 марта 2021 года. Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка до 3 лет. Оригинальная система выплат семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов действовала с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
Ее особенность заключалась в том, что для получения средств не нужно было подавать заявление. Со 2 октября снова заработала предыдущая норма. Вернуть уже отработанную систему было решено на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. Авторы инициативы утверждают, что таким образом удастся ограничить контакты между людьми и, как следствие, предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции.
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