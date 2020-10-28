Система прямых выплат ранее не действовала в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Согласно сообщению на портале, с 1 января 2021 года беременные женщины и жители, получившие травму на производстве, смогут получать пособия не от работодателя, а напрямую от государства. Срок действия программы – до 31 декабря 2021 года.

Ее особенность заключалась в том, что для получения средств не нужно было подавать заявление. Со 2 октября снова заработала предыдущая норма. Вернуть уже отработанную систему было решено на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. Авторы инициативы утверждают, что таким образом удастся ограничить контакты между людьми и, как следствие, предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции.