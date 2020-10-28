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Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Павел Тиунов
2 часа назад
Пенсия может быть уменьшена на 20%, если получателю по ошибке начислили больше положенной суммы или в связи с решением суда, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР). Эта возможность предусмотрена федеральным законом, сообщает издание Deita.ru.
Если пенсионер заметил, что ему пришла выплата больше, чем он получает обычно, ему следует незамедлительно сообщить об этом в ПФР, отметили сотрудники фонда. В противном случае, когда выяснится, что получатель утаил полученные деньги, его пособие в следующий раз будет уменьшено.
Еще один повод для урезания пенсии – направление части средств на списание задолженности. В этом случае выплата может быть уменьшена только по решению суда. Порядок действий в обоих случаях регулируется федеральным законом «О страховых пенсиях». В документе говорится, что пенсия может быть урезана один раз в месяц не более чем на 20% от исходной суммы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Счетная плата РФ выявила наличие ряда бюрократических ошибок в работе специалистов ПФР, в результате чего в некоторых регионах страны пенсионеры не получают заслуженные надбавки к пенсиям. Кроме того, в настоящее время один пенсионер может быть обладателем сразу нескольких счетов, что напрямую, или наоборот – бывает, что двое пожилых людей получают выплаты по одному СНИЛСу. В обоих случаях размер выплаты существенно ниже, чем положено.
В итоге ПФР подвергся резкой критике со стороны депутатов Госдумы. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что от «технических ошибок» и «бардака» в фонде страдает самый незащищенный слой россиян: пенсионеры и получатели пособий. Он предложил отказаться от посредничества Пенсионного фонда и начать выплачивать пособия россиянам напрямую из бюджета. Миронов выразил недоумение, почему граждане страны должны оплачивать работу службы, которая функционирует с «чудовищными ошибками».
Личный счет,Видео,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Пенсионный фонд РФ,Госдума,РИА "Дейта",
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