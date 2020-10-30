Пенсии оставили без дополнительной индексации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о возможности индексации страховых пенсий чаще одного раза в год. Об этом сообщает в четверг ТАСС.

Автором проекта выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР ). Он пояснил агентству, что его инициатива предоставляет юридическую возможность повторной индексации страховых пенсий, фиксированных выплат к ним, а также социальных пенсий в соответствии с обновлённой редакцией российской Конституции. В одной из её статей говорится, что в России индексация пенсий проводится как минимум раз в год в порядке, установленном федеральным законом.

Нилов отметил, что сейчас законодательство позволяет провести индексацию страховых пенсий всего один раз в год — 1 января.

«Социальные пенсии только один раз в год — 1 апреля. Получается, что у нас пенсионное законодательство не соответствует норме Конституции», — отметил законодатель.

Если будет принято решение проиндексировать пенсии второй раз за год, то по закону сделать это невозможно.

В отзыве правительственной комиссии, в частности, говорится, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета ПФР . При этом проект не содержит норм, «определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств».

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в комиссии.

Антон Силуанов Ранее глава Минфина рассказал о позиции ведомства относительно возвращения индексации пенсий гражданам старшего возраста, которые продолжают работать. Соответствующий вопрос министру задал Нилов на пленарном заседании Госдумы 28 октября.

По словам Силуанова, «пенсия — это компенсация за утраченный заработок», а «если пенсионер ещё работает, то заработок не утрачен, он получает и заработок, и пенсию». По мнению министра, государство должно сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров.