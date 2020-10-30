Пенсии оставили без дополнительной индексации

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект закона о возможности индексации страховых пенсий чаще одного раза в год. Об этом сообщает в четверг ТАСС.
Автором проекта выступил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Он пояснил агентству, что его инициатива предоставляет юридическую возможность повторной индексации страховых пенсий, фиксированных выплат к ним, а также социальных пенсий в соответствии с обновлённой редакцией российской Конституции. В одной из её статей говорится, что в России индексация пенсий проводится как минимум раз в год в порядке, установленном федеральным законом.
Нилов отметил, что сейчас законодательство позволяет провести индексацию страховых пенсий всего один раз в год — 1 января.
«Социальные пенсии только один раз в год — 1 апреля. Получается, что у нас пенсионное законодательство не соответствует норме Конституции», — отметил законодатель.
Если будет принято решение проиндексировать пенсии второй раз за год, то по закону сделать это невозможно.
В отзыве правительственной комиссии, в частности, говорится, что, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его реализация потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета ПФР. При этом проект не содержит норм, «определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств».
«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в комиссии.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказало позиции ведомства относительно возвращения индексации пенсий гражданам старшего возраста, которые продолжают работать. Соответствующий вопрос министру задал Нилов на пленарном заседании Госдумы 28 октября.
По словам Силуанова, «пенсия — это компенсация за утраченный заработок», а «если пенсионер ещё работает, то заработок не утрачен, он получает и заработок, и пенсию». По мнению министра, государство должно сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров.