В Госдуме объяснили преимущества пенсий «по рангам»

При этом Калашников подчеркнул, что на данный момент предложенное количество рангов и диапазон пенсий в каждом из них требуют тщательных обсуждений.

При этом он отметил, что индексировать пенсии всех рангов одновременно необходимости нет, а нужно действовать, исходя из ситуации в экономики. Депутат также подчеркнул, что в России было отменено личное участие людей в пенсионных накоплениях.