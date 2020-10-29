В Госдуме объяснили преимущества пенсий «по рангам»

«Сейчас мы рассчитываем индивидуальный показатель для начисления пенсий каждому гражданину. Это огромная работа, которая привлекает львиную долю и денежных, и людских ресурсов Пенсионного фонда России. Предлагается ввести систему, состоящую из рангов – разброса между минимальной и максимальной существующей пенсией. Система позволит отвечать на вопрос «к какому рангу принадлежит человек?», а не считать для каждого индивидуальную пенсию», – объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
«Сейчас если гражданин хочет узнать, какая у него будет пенсия, он не сможет это посчитать самостоятельно. А при ранговой системе он сравнит свои показатели и поймет, в какой ранг он входит», – рассказал собеседник.
«10 рангов – условная цифра. Количество рангов зависит от распределения пенсионеров на ближайшие годы, то есть от высчитанной математической формулы», – сказал он.