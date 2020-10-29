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В Госдуме объяснили преимущества «ранговой» системы начисления пенсий

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
50 минут назад
«Ранговая система позволит ответить на вопрос «к какому рангу принадлежит человек?», а не рассчитывать пенсию индивидуально для каждого гражданина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Сергей Калашников, комментируя собственную инициативу по введению ранговой системы начисления пенсий.
В Госдуме объяснили преимущества пенсий «по рангам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сейчас мы рассчитываем индивидуальный показатель для начисления пенсий каждому гражданину. Это огромная работа, которая привлекает львиную долю и денежных, и людских ресурсов Пенсионного фонда России. Предлагается ввести систему, состоящую из рангов – разброса между минимальной и максимальной существующей пенсией. Система позволит отвечать на вопрос «к какому рангу принадлежит человек?», а не считать для каждого индивидуальную пенсию», – объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
По словам Калашникова, ранговая система значительно упростит гражданам самостоятельный расчет пенсии.
«Сейчас если гражданин хочет узнать, какая у него будет пенсия, он не сможет это посчитать самостоятельно. А при ранговой системе он сравнит свои показатели и поймет, в какой ранг он входит», – рассказал собеседник.
При этом Калашников подчеркнул, что на данный момент предложенное количество рангов и диапазон пенсий в каждом из них требуют тщательных обсуждений.
«10 рангов – условная цифра. Количество рангов зависит от распределения пенсионеров на ближайшие годы, то есть от высчитанной математической формулы», – сказал он.
Напомним, в четверг Калашников предложил изменить действующий порядок начисления пенсий в России на систему «по рангам». По его мнению, с действующей системой баллов происходит путаница даже у специалистов, поэтому ее нужно реформировать.
При этом он отметил, что индексировать пенсии всех рангов одновременно необходимости нет, а нужно действовать, исходя из ситуации в экономики. Депутат также подчеркнул, что в России было отменено личное участие людей в пенсионных накоплениях.
Ранее сообщалось, что во вторник президент России Владимир Путин поручил проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
В конце сентября глава государства в ходе встречи с сенаторами в Кремле анонсировал индексацию пенсий в 2021 году. Тогда же Минфин объяснил, почему выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируются.
Личный счет,Сергей Калашников,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Госдума,Минфин,Деловая газета "Взгляд",
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