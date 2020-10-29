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Пенсионный налог: депутат предложил платить 1% с зарплаты в ПФР 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Для россиян предложили ввести пенсионный налог
Фото: ТАСС
Нынешняя "балльная" пенсионная система настолько сложна, что в ней путаются даже специалисты, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Кроме того, России стоит вернуться к советской практике, когда в счет будущей пенсии каждый человек отчислял 1% от своей зарплаты.
Российская пенсионная система должна перейти от баллов к начислениям «по рангам», считает депутат Госдумы Сергей Калашников. Проблема нынешнего способа расчета пенсий в том, что людям сложно понять, во что конвертируются эти баллы, и они просто не понимают, сколько денег будут получать в будущем.
Поэтому, уверен Сергей Калашников, гражданам должны присваиваться определенные ранги, которые, к тому же, не обязательно одинаково индексировать в будущем, а делать это в зависимости от экономической ситуации.

«Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг, — цитирует парламентария РИА Новости. — И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет».

Вместе с тем, Сергей Калашников предложил возродить советскую практику, когда на будущую пенсию каждый гражданин платил 1% от своей зарплаты. Нужно ли при этом снизить налог, который работодатель и так платит в Пенсионный фонд за сотрудника, депутат не уточнил.

От нищеты к бедности

Ранее в Счетной палате РФ заявили, что новый механизм расчета прожиточного минимума, на введении которого настаивает Минтруда, не обеспечит пенсионерам заметной прибавки к пенсии, а в 18 регионах ее вообще не будет.
Речь идет об инициативе правительства изменить с 2021-го года систему расчета МРОТ и прожиточного минимума. Суть в том, что нынешний минимум в России до сих пор рассчитывается как в Советском Союзе — через так называемую «потребительскую корзину», которая на две трети состоит из продуктов питания, а в остальном — из непродовольственных товаров вроде одежды и обуви и услуг.
Справедливости ради, стоит отметить, что таким образом прожиточный минимум рассчитывали не только в СССР, но и в послевоенной Европе.
Идея Минтруда состоит в том, чтобы уйти от этого механизма и считать прожиточный минимум как 44,2% от медианного среднедушевого дохода в стране. Это тот уровень, ниже и выше которого зарплату получает по половине граждан страны соответственно.
По предварительным подсчетам это приведет к тому, что прожиточный минимум трудоспособных граждан составит 109% от медианного дохода, детский — 97%, а у пенсионеров — 86%. При этом МРОТ в Минтруда предлагают установить на уровне 42% от медианной зарплаты.
В теории инициатива Минтруда приведет к тому, что МРОТ и прожиточный минимум в России будут рассчитываться как в развитых странах Европы, но есть одна загвоздка, считает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук, экс-министр труда Оксана Дмитриева.
Ранее в беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что специфика российского распределения граждан по уровню среднедушевых доходов и уровню средней зарплаты очень неравномерна и несправедлива.
По словам депутата, в наши дни почти две трети россиян получают зарплату ниже среднего — при средней зарплате 45 тысяч рублей по стране медианный доход составляет только 35 тысяч, то есть — на четверть ниже среднего арифметического. При этом очень маленькое число людей получают высокие зарплаты ввиду значительного разрыва между богатыми и бедными гражданами.
И если ввести систему расчета МРОТ как в развитых странах, в России это приведет к занижению показателя.
Вместе с тем, считает Оксана Дмитриева, устанавливать прожиточный минимум пенсионера на уровне 86% от минимума для трудоспособного населения в корне неправильно, ведь к минимальным потребностям пенсионеров добавляются значительные расходы на лекарства, уход и медицинскую помощь.
Член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете ГД РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Калмыков в целом согласен с предложенной правительством инициативой, но в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что прожиточный минимум должен отражать реальные потребности человека, а не являться некоей цифрой в головах чиновников.

«Реальные расходы на ребёнка явно не ограничиваются тем, что сейчас учитывают чиновники Минтруда», — подытожил Николай Калмыков.

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Комментарии 5
Личный счет , Статьи , Оксана Дмитриева , Николай Калмыков , Сергей Калашников , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Счетная палата , Газета.Ru , РИА Новости
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