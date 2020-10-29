Названы профессии с самым большим ростом зарплат осенью

Самый большой прирост в зарплате оказался у разнорабочих — на 23 процента (с 42 100 до 51 660 тысяч рублей). У охранников заработок вырос на 26 процентов (с 34 520 до 43 540 тысяч рублей), у грузчиков — на 27 процентов (с 32 400 до 41 330 тысяч рублей).

Эксперты назвали и другие профессии, где произошел рост. Так, на 13 процентов увеличились зарплаты уборщиков (до 33,1 тысячи рублей), на 12 процентов у кладовщиков (до 37,2 тысячи рублей), продавцы-кассиры стали получать на 9 процентов больше (29,9 тысячи рублей). В октябре в несколько раз вырос спрос на грузчиков, охранников, курьеров и разнорабочих.