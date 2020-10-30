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У работников остается два месяца для выбора трудовой книжки 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Россиян поторопили с выбором трудовой книжки
Фото: ТАСС
Напомним, что для выбора способа ведения трудовой каждый работник должен лично написать заявление и передать в своей отдел кадров. В чем преимущества электронной трудовой? Ее не потеряет ни работодатель (что иногда случается с бумажными книжками, особенно когда компания начинает процесс ликвидации), ни сам работник. При этом сотрудник может в любое время проконтролировать, какие записи вносит его работодатель в трудовую. Это можно делать через личный кабинет на сайте ПФР (он выступает оператором ведения электронных трудовых), через портал госуслуг или через соответствующее приложение для смартфона.
Если человек окончательно решит перевести свой стаж и трудовые заслуги в электронный формат, то тогда бумажную книжку в отделе кадров ему отдадут на руки. Если же работник все-таки оставляет привычный формат, то работодатель продолжит вносить в бумажную трудовую сведения о трудовой деятельности. Но в то же время будет вести и электронную книжку. Если человек в течение 2020 года не определится с выбором, то работодатель продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
При увольнении в день прекращения трудового договора работник пишет заявление работодателю о предоставлении сведений о трудовом стаже. Работодатель обязан предоставить такие сведения, но только за период работы у него. Все предыдущие записи он переписывать и заверять своей подписью не имеет права. Таким образом, сотрудник получит на руки лишь выписку из трудового стажа о последнем периоде работы либо на бумаге за подписью работодателя, либо в электронном виде, если у работодателя есть усиленная квалифицированная электронная подпись. За выпиской сведений о предыдущем стаже, если он нужен, придется обратиться в ПФР. Ну и хранить бумажный вариант трудовой, если он ранее был. Его можно взять на собеседование. ​
Важно помнить, что если человек сделал свой выбор в пользу электронной книжки, но потом передумал, ​ и захотел вернуть бумажную, у него ничего не получится.
А вот если работник сначала оставит все-таки бумажный вариант, но через какое-то время "дозреет" до более передовой формы документа о трудовом стаже, то закон позволяет перейти на электронную книжку и позже.
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