Сбережения россиян оказались под угрозой 

Россияне, которые ищут, куда пристроить свои сбережения, всё чаще становятся жертвами разного рода мошенничеств, заявил первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Шевцов . Аферисты заманивают состоятельных граждан сказками о высокой прибыли после использования определенных финансовых инструментов, сообщает ТАСС.

В 2020 году эксперты ЦБ выявили более тысячи нелегальных поставщиков финансовых услуг. Речь идет об организаторах финансовых пирамид, которые предлагают вкладываться в криптовалюту, токены, псевдо-инвестиционные проекты и иные «экономические игры». Еще один вид мошенничества — лже-форекс, функционирующий на базе Skype, мессенджеров и IP-телефонии.

В этом случае аферисты используют всевозможные тесты и опросы, с помощью которых узнают контактные данные жертвы, а затем «обрабатывают» ее в телефонном разговоре. Претспуники убеждают россиян вкладываться в мошеннические проекты под предлогом скорой девальвации рубля, дефолта крупных компаний в стране и прочих экономических потрясений, способных обесценить сбережения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве пожилая женщина, пытаясь заработать денег на прохождении опросов в интернете, лишилась огромной суммы денег. Пенсионерка приняла участие в викторине, в которой требуется ввести свои анкетные данные и реквизиты банковских счетов. Она выполнила все требования интернет-мошенников, однако вместо того, чтобы пополнить сбережения, наоборот — лишилась накоплений. В один миг со счета потерпевшей были списаны 2,4 миллиона рублей.