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Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России 

РИА Новости 41 минуту назад
Названо условие для роста пенсий в России
Фото: depositphotos.com
Пенсионной системе нужно устояться, а не менять ее каждые год-два, а для увеличения размера пенсий нужно повышать зарплаты, рассказал РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.
Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".

"Само по себе пенсионное обеспечение является достаточно сложным вопросом и по времени достаточно длительным. Что у нас делается в стране? У нас не успеют модернизировать систему или реформировать систему… время надо для того, чтобы ее реализовывать. А у нас год-два проходит, и опять влезают… опять что-то придумывают", — сказал Кришталь.

Он уточнил, что не знаком с новыми идеями, озвученными в Госдуме, но обратил внимание, что даже у хороших идей зачастую бывает "жуткое воплощение".

"Совершенно верно. Запустили — пускай работает. А самая большая проблема пенсионной системы… самая громадная — это заработная плата", — ответил Кришталь на вопрос о том, нужно ли дать пенсионной системе устояться.

Для повышения пенсионного обеспечения людей надо повысить заработные платы, подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о зарплате, с которой идут отчисления в Пенсионный фонд.
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Комментарии 1
Личный счет , Давид Кришталь , Сергей Калашников , Минтруд , Госдума , РИА Новости
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