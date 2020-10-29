Минтруд высказался о введении пенсионных рангов

Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».
Об этом пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.
«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — указали в министерстве.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашниковм предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».
Как отметил парламентарий, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.