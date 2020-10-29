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Минтруд выступил против идеи введения пенсионных рангов 

RT на русском и ещё 4 42 минуты назад
Минтруд высказался о введении пенсионных рангов
Фото: РИА Новости
Министерство труда и социальной защиты России выступило против идеи введения новой системы начисления пенсий «по рангам».
Об этом пресс-служба ведомства рассказала ТАСС.

«Данный проект закона в Минтруд России не поступал. При поступлении предложение будет рассмотрено в установленном порядке. В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов», — указали в министерстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашниковм предложил ввести новую систему начисления пенсий «по рангам».
Как отметил парламентарий, в настоящее время даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.
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Личный счет , Экономика , Минтруд , Госдума , ИТАР-ТАСС
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