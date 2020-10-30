Россияне получат новый налоговый вычет

«В настоящее время Министерство спорта России инициирует внесение в законодательство определение «физкультурно-оздоровительная услуга», что даст возможность конкретизировать очень широкое понятие «занятие физической культурой» и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться данным налоговым вычетом. Это произойдет в ближайшие недели», — цитирует ТАСС Силину.
«Мы, представители фитнес-индустрии, считаем эту инициативу определенной вехой в развитии сферы физической культуры и спорта. Впервые государство обозначило новый вектор — наряду со стимулированием развития детско-юношеского спорта в системе спортшкол и спорта высших достижений, внимание сконцентрировано на персонификации стимулов к занятиям спортом россиянами. Данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг — индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом», — считает Силина.