Россияне получат новый налоговый вычет

«Мы, представители фитнес-индустрии, считаем эту инициативу определенной вехой в развитии сферы физической культуры и спорта. Впервые государство обозначило новый вектор — наряду со стимулированием развития детско-юношеского спорта в системе спортшкол и спорта высших достижений, внимание сконцентрировано на персонификации стимулов к занятиям спортом россиянами. Данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг — индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом», — считает Силина.