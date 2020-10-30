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Россиянам предоставят налоговый вычет за фитнес 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 44 минуты назад
Россияне получат новый налоговый вычет
Фото: ТАСС
Россияне смогут воспользоваться налоговым вычетом за спорт в ближайшие недели, соответствующие изменения уже одобрены правительством, сообщила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«В настоящее время Министерство спорта России инициирует внесение в законодательство определение «физкультурно-оздоровительная услуга», что даст возможность конкретизировать очень широкое понятие «занятие физической культурой» и позволит клиентам фитнес-клубов воспользоваться данным налоговым вычетом. Это произойдет в ближайшие недели», — цитирует ТАСС Силину.

Силина напомнила, что правительство России одобрило изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, которые позволят гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Максимальный возврат составит 15 тыс. 600 рублей в год.

«Мы, представители фитнес-индустрии, считаем эту инициативу определенной вехой в развитии сферы физической культуры и спорта. Впервые государство обозначило новый вектор — наряду со стимулированием развития детско-юношеского спорта в системе спортшкол и спорта высших достижений, внимание сконцентрировано на персонификации стимулов к занятиям спортом россиянами. Данная мера будет весьма важной для клиентов фитнес-клубов, поскольку они, как правило, покупают не только клубную годовую карту, а в том числе пользуются такими услугами как персональный тренинг — индивидуальные занятия с квалифицированным фитнес-специалистом», — считает Силина.

Ранее сообщалось, что для россиян, которые занимаются физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ, соответствующее предложение рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
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Комментарии 1
Личный счет , Елена Силина , Минспорта , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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