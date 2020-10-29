Названо условие роста пенсий в России 

Нельзя менять пенсионную систему каждые два-три года, а главное условия роста пенсий — увеличение зарплат. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, член Общественного Совета при Минтруде Давид Кришталь.
По его словам, пенсионная система является сложным механизмом и не стоит постоянно в него вмешиваться.
«Что у нас делается в стране? У нас не успеют модернизировать систему или реформировать систему… время надо для того, чтобы ее реализовывать. А у нас год-два проходит, и опять влезают… опять что-то придумывают», — отметил он.
При этом главным условием роста пенсий заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России назвал рост заработной платы и, соответственно, отчислений с нее в Пенсионный фонд.
«Рамблер» писал, что ранее ПФР подвергся резкой критике со стороны депутатов Госдумы. В частности, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что от «технических ошибок» и «бардака» в фонде страдает самый незащищенный слой россиян: пенсионеры и получатели пособий. Он предложил отказаться от посредничества Пенсионного фонда и начать выплачивать пособия россиянам напрямую из бюджета. Миронов выразил недоумение, почему граждане страны должны оплачивать работу службы, которая функционирует с «чудовищными ошибками».