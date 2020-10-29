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Экономист оценил вероятность отмены комиссии за переводы 

Вероника Полынина 58 минут назад
Экономист оценил вероятность отмены комиссии за переводы
Фото: РИА Новости
Отмена банковской комиссии на денежные переводы во время ограничений по коронавирусу маловероятна, считает экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган. Об этом он заявил Nation News.
По словам специалиста, банкиры не любят ничего делать бесплатно. Комиссии на переводы — для банков копейки, но и от копеек они не откажутся, даже если эта мера будет временной.

«Не надо забывать, что большинство трансферов внутри Сбербанка действительно происходит бесплатно. Комиссии за банковские переводы — это копейки относительно других проблем: роста налоговой нагрузки, арендных платежей для бизнеса без доходов», — подчеркнул специалист.

Как писал «Рамблер», ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с коронавирусом, комиссию за банковские переводы между физическими лицами. Депутат попросил рассмтореть возможность обнуления комиссий на переводы как в рамках одного банка, так и между двумя разными организациями.
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Комментарии 3
Личный счет , Евгений Федоров , Эльвира Набиуллина , Евгений Коган , Сбербанк России , Госдума , ВШЭ , Центральный банк России
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