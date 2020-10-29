Экономист оценил вероятность отмены комиссии за переводы 

Отмена банковской комиссии на денежные переводы во время ограничений по коронавирусу маловероятна, считает экономист, профессор ВШЭ Евгений Коган . Об этом он заявил Nation News.

По словам специалиста, банкиры не любят ничего делать бесплатно. Комиссии на переводы — для банков копейки, но и от копеек они не откажутся, даже если эта мера будет временной.

«Не надо забывать, что большинство трансферов внутри Сбербанка действительно происходит бесплатно. Комиссии за банковские переводы — это копейки относительно других проблем: роста налоговой нагрузки, арендных платежей для бизнеса без доходов», — подчеркнул специалист.