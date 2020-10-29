Россиян предупредили о новом способе мошенничества 

Центробанке предупредили о новом способе финансового мошенничества, сообщает «Экономика сегодня».

Как рассказал директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях , псевдо-форексеры научились получать данные клиентов с помощью сайтов, построенных на основе тестов и опросов.

Пользователи активно принимают участие в тестах и опросах, оставляя мошенниках свою электронную почту или телефонный номер. Таким образом, псевдо-форексеры определяют свою целевую аудиторию, а затем связываются с потенциальной жертвой и вовлекают ее в незаконную схему путем методов социальной инженерии.

По словам Валерия Ляха, злоумышленники рассказывают потенциальным жертвам об угрозе дефолта российских компаний или девальвации рубля, а затем предлагают услуги «надежного лицензированного» иностранного форекс-дилера.

Как сообщал «Рамблер», ранее исследование Всемирного совета по золоту (WGC) показало, что самыми популярными инструментами инвестиций у Россиян стали сберегательные счета, иностранная валюта, недвижимость, страхование жизни и криптовалюты.