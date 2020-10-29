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Россиян предупредили о новом способе мошенничества 

Вероника Полынина 15 минут назад
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Фото: ТАСС
В Центробанке предупредили о новом способе финансового мошенничества, сообщает «Экономика сегодня».
Как рассказал директор Департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях, псевдо-форексеры научились получать данные клиентов с помощью сайтов, построенных на основе тестов и опросов.
Пользователи активно принимают участие в тестах и опросах, оставляя мошенниках свою электронную почту или телефонный номер. Таким образом, псевдо-форексеры определяют свою целевую аудиторию, а затем связываются с потенциальной жертвой и вовлекают ее в незаконную схему путем методов социальной инженерии.
По словам Валерия Ляха, злоумышленники рассказывают потенциальным жертвам об угрозе дефолта российских компаний или девальвации рубля, а затем предлагают услуги «надежного лицензированного» иностранного форекс-дилера.
Как сообщал «Рамблер», ранее исследование Всемирного совета по золоту (WGC) показало, что самыми популярными инструментами инвестиций у Россиян стали сберегательные счета, иностранная валюта, недвижимость, страхование жизни и криптовалюты.
Видео дня. Банки стали активнее выдавать карты детям
Комментарии
Личный счет , Валерий Лях , Центральный банк России
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