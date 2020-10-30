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Штраф 40 тысяч: в России вступил в силу новый запрет 

Deita.ru 1 час назад
Штраф 40 тысяч: в России вступил в силу новый запрет
Фото: ТАСС
С сегодняшнего дня, 30 октября, в России запрещено курить кальяны, вэйпы и электронные сигареты в общественных местах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Запрет касается в том числе кафе и ресторанов — все паровые коктейли должны быть убраны из меню заведений общепита. Для тех собственников бизнеса, которые не выполнят требования новой нормы, предусмотрен штраф в 40 тысяч рублей. В частном порядке нарушающие новый запрет граждане будут платить от 500 до полутора тысяч рублей.
Таким образом, теперь кальянные могут быть исключительно специализированными местами, в которых будет запрещено продавать еду. То есть поесть, параллельно покуривая кальян, больше не получится. Другими словами, сами по себе кальянные как таковые в России не запрещаются, они продолжат работать, но обедать и ужинать россиянам придётся в другом месте.
Ранее о том, что большие риски заболевания коронавирусом связаны с курением кальяна, заявляли в Минздраве. Президент России Владимир Путин в этом году расширил антитабачный закон, который приравнял курение кальянов и вейпов к употреблению табака. По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, на данный момент в индустрии кальянных в России работают свыше 115 тысяч человек.
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , Минздрав РФ , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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