Штраф 40 тысяч: в России вступил в силу новый запрет 

С сегодняшнего дня, 30 октября, в России запрещено курить кальяны, вэйпы и электронные сигареты в общественных местах, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Запрет касается в том числе кафе и ресторанов — все паровые коктейли должны быть убраны из меню заведений общепита. Для тех собственников бизнеса, которые не выполнят требования новой нормы, предусмотрен штраф в 40 тысяч рублей. В частном порядке нарушающие новый запрет граждане будут платить от 500 до полутора тысяч рублей.

Таким образом, теперь кальянные могут быть исключительно специализированными местами, в которых будет запрещено продавать еду. То есть поесть, параллельно покуривая кальян, больше не получится. Другими словами, сами по себе кальянные как таковые в России не запрещаются, они продолжат работать, но обедать и ужинать россиянам придётся в другом месте.