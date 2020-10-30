Названа самая оплачиваемая вакансия октября

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями октября стали ветеринар с 300 тысячами рублей в месяц и монтажник-установщик искусственного камня за 250 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Фото: Алексей Сухоруков Алексей Сухоруков

"Привлекательную зарплату до 300 тысяч рублей в месяц обещают ветеринарному врачу вызывной службы с опытом работы от 1 года. В обязанности специалиста войдут осмотр животных и диагностирование их болезней на территории клиента, лечение и вакцинация, а также консультирование хозяев питомца. Кроме хорошей оплаты, работодатель готов предложить сменный график или вахтовый метод по желанию, а для иногородних соискателей — помощь с жильем", - говорится в анализе рынка за октябрь.

Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня работодатель готов платить до 250 тысяч рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит заняться установкой нестандартных изделий из акрилового камня и кварцевого агломерата. От успешного соискателя компания ожидает опыт работы от 1 года, опрятный внешний вид и наличие собственных инструментов.

До 200 тысяч рублей в месяц может получать стоматолог-терапевт. Успешному кандидату необходимо высшее образование, опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет и наличие действующих сертификатов. Соискателям стоит учитывать, эта работа предполагает шестидневную рабочую неделю. Однако работодатель готов предоставить сотрудникам клиники и членам их семьи льготное медицинское обслуживание.

"Высокую зарплату в октябре предлагают React Native разработчику в сервисе "СберАвто" — от 180 тысяч рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от 2 лет, опыт работы с платформой мобильных приложений React Native, а также умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимуществом для кандидата станет широкий кругозор по технологиям и архитектурам. Успешному соискателю компания предлагает удаленную работу и ДМС", - отметили в сервисе.