Названы ценные бумаги для покупки в пандемию

Фармацевтика, телекомы, провайдеры интернет-сервисов и интернет-контента оказались среди отраслей, чьи ценные бумаги выросли в первую волну COVID-19 на биржевых рынках и продолжат расти на фоне ситуации с пандемией, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.
"В первую очередь бенефициары пандемии — это фармацевтика и все, что связано с вакцинацией и с лечением от коронавируса. Какое-то время эти отрасли будут получать повышенные прибыли. Достаточно посмотреть на динамику таких бумаг, как Moderna, AstraZeneca и других. Акции Gilead Sciences, производителя лекарства ремдисивир, которое использовали при лечении Трампа, также выросли на этом хайпе, хотя в последнее время корректируются", — сказал он.
Далее — полупроводниковые компании, которые выигрывают от корпоративных инвестиций, так как гораздо больше людей работают дома, компаниям приходится тратиться, чтобы оборудовать рабочее место. Соответственно, у такой компании, как Intel
, есть соответствующий потенциал, считает эксперт.
По его мнению, выиграют и компании, связанные с доставкой, в том числе еды — например, Uber Eats, а также компании, которые занимаются продажами через интернет, например, eBay
и Amazon.
"Сдвиг произошел даже на уровне провайдеров интернета из-за того, что люди стали намного больше им пользоваться и покупать боле дорогие пакеты интернет-услуг. Кстати, также выиграли компании платежного сектора — Mastercard, Visa, Global Payments — поскольку увеличилось количество операций по безналичной оплате картами, через интернет", — говорит Голосов.
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