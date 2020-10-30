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Эксперт сказал, что покупать в период пандемии 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Названы ценные бумаги для покупки в пандемию
Фото: РИА Новости
Фармацевтика, телекомы, провайдеры интернет-сервисов и интернет-контента оказались среди отраслей, чьи ценные бумаги выросли в первую волну COVID-19 на биржевых рынках и продолжат расти на фоне ситуации с пандемией, сказал в интервью РИА Новости член правления, заместитель президента — председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу "БКС Мир инвестиций" Эдвард Голосов.

"В первую очередь бенефициары пандемии — это фармацевтика и все, что связано с вакцинацией и с лечением от коронавируса. Какое-то время эти отрасли будут получать повышенные прибыли. Достаточно посмотреть на динамику таких бумаг, как Moderna, AstraZeneca и других. Акции Gilead Sciences, производителя лекарства ремдисивир, которое использовали при лечении Трампа, также выросли на этом хайпе, хотя в последнее время корректируются", — сказал он.

Далее — полупроводниковые компании, которые выигрывают от корпоративных инвестиций, так как гораздо больше людей работают дома, компаниям приходится тратиться, чтобы оборудовать рабочее место. Соответственно, у такой компании, как Intel, есть соответствующий потенциал, считает эксперт.
По его мнению, выиграют и компании, связанные с доставкой, в том числе еды — например, Uber Eats, а также компании, которые занимаются продажами через интернет, например, eBay и Amazon.

"Сдвиг произошел даже на уровне провайдеров интернета из-за того, что люди стали намного больше им пользоваться и покупать боле дорогие пакеты интернет-услуг. Кстати, также выиграли компании платежного сектора — Mastercard, Visa, Global Payments — поскольку увеличилось количество операций по безналичной оплате картами, через интернет", — говорит Голосов.

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Комментарии
Личный счет , Рынки , Gilead Sciences , Visa , Intel , eBay , РИА Новости
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