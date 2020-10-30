Названы ценные бумаги для покупки в пандемию

"В первую очередь бенефициары пандемии — это фармацевтика и все, что связано с вакцинацией и с лечением от коронавируса. Какое-то время эти отрасли будут получать повышенные прибыли. Достаточно посмотреть на динамику таких бумаг, как Moderna, AstraZeneca и других. Акции Gilead Sciences, производителя лекарства ремдисивир, которое использовали при лечении Трампа, также выросли на этом хайпе, хотя в последнее время корректируются", — сказал он.