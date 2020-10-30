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Россияне в панике начали скупать продукты 

Павел Тиунов 1 час назад
Россияне в панике начали скупать продукты
Фото: РИА Новости
Жители России снова начали закупать товары впрок из страха перед введением новых жестких ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, сообщает РБК. На этот раз россияне опасаются более сурового локдауна, поэтому сметают с полок не только товары первой необходимости.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами агентства ResearchMe и сервиса объявлений «Юла». В опросе поучаствовали более 1600 россиян из нескольких городов-миллионников.
Путин решил судьбу локдауна в России
Оказалось, что 20% респондентов начали закупаться продуктами и товарами первой необходимости впрок из-за опасений перед новым карантином. 12% заявили, что приобретают товары из других категорий на случай закрытия магазинов в будущем.
Также 51% респондентов отметили, что во время второй волны эпидемии стали реже совершать покупки за пределами своего района. 40% опрошенных признались в том, что уже несколько недель им приходится экономить и покупать только самые необходимые товары.
Повышение спроса на товары первой необходимости ранее было зафиксировано весной текущего года. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции россияне начали массово скупать крупы, консервы, предметы гигиены. Власти несколько раз заявляли, что в стране есть сформированный резерв товаров первой необходимости, и дефицита их не ожидается.
Примечательно, что дефицит возник в другой категории товаров. В частности, в октябре председатель Комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов заявил, что в России зафиксирована нехватка автомобилей. Речь о недорогих марках, дешевле миллиона рублей, спрос на которые подскочил из-за страха россиян заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19 в общественном транспорте. Некоторые модели, отметил эксперт, сейчас стали настоящим дефицитом — покупателям приходится ждать их появления в наличии.
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