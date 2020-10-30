Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.00
$
79.21
92.35
92.44
Прогноз
02.11 – 09.11
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
38.16
–0.24 Золото
1874.68
–0.09 РТС
1078.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1670
–0.0037
15.10
1.1707
27.10
19.10
05.10

Россиян ждет новый штраф до 1500 рублей 

Мария Иванова 38 минут назад
Россиян ждет новый штраф до 1500 рублей
Фото: Рамблер
В пятницу, 30 октября, в России вступает в силу запрет на курение кальяна и вейпов в общественных местах, сообщает ТАСС. Штрафы за нарушение нового правила составят от 500 рублей для физических лиц и до 90 тысяч рублей для юридических.
Как писал «Рамблер», кальян, электронные сигареты, вейпы и другую продукцию с никотином нельзя будет курить в общественных местах, в частности, в кафе. После вступления закона в силу кальянные продолжат работать, но не смогут предоставлять услуги питания.
Запрет ввели для «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма» и в целях сокращения потребления табака.
Нарушителям-физлицам грозят штрафы в 500-1500 рублей. Индивидуальных предпринимателей, владеющих заведениями, будут штрафовать на сумму до 40 тысяч, юридических лиц — до 90 тысяч рублей.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать для кальянных отдельный код экономической деятельности, который позволит сохранить кальяны по соседству с общепитом. В письме министру экономического развития Максиму Решетникову Титов заявил, что запрет на кальяны нанесет удар по кафе и ресторанам. Он подчеркнул, что эта услуга давала «ощутимое увеличение среднего чека».
Для решения проблемы бизнес-омбудсмен предложил создать стационарные «кальянные клубы», но не на базе кафе и ресторанов, а по соседству с ними.
Видео дня. В России могут разрешить займы по водительским правам
Комментарии
Личный счет , Максим Решетников , Борис Титов , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
В Россию начали массово завозить доллары
00:26
В Россию начали массово завозить доллары
Рынки
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
03:22
Девальвация неизбежна: решена судьба рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение