Россиян ждет новый штраф до 1500 рублей 

В пятницу, 30 октября, в России вступает в силу запрет на курение кальяна и вейпов в общественных местах, сообщает ТАСС. Штрафы за нарушение нового правила составят от 500 рублей для физических лиц и до 90 тысяч рублей для юридических.

Как писал «Рамблер», кальян, электронные сигареты, вейпы и другую продукцию с никотином нельзя будет курить в общественных местах, в частности, в кафе. После вступления закона в силу кальянные продолжат работать, но не смогут предоставлять услуги питания.

Запрет ввели для «предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма» и в целях сокращения потребления табака.

Нарушителям-физлицам грозят штрафы в 500-1500 рублей. Индивидуальных предпринимателей, владеющих заведениями, будут штрафовать на сумму до 40 тысяч, юридических лиц — до 90 тысяч рублей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать для кальянных отдельный код экономической деятельности, который позволит сохранить кальяны по соседству с общепитом. В письме министру экономического развития Максиму Решетникову Титов заявил, что запрет на кальяны нанесет удар по кафе и ресторанам. Он подчеркнул, что эта услуга давала «ощутимое увеличение среднего чека».

Для решения проблемы бизнес-омбудсмен предложил создать стационарные «кальянные клубы», но не на базе кафе и ресторанов, а по соседству с ними.